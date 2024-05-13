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Буцаев: Более 65 тыс. пунктов приема вторсырья появилось на интерактивной карте РЭО

Буцаев: Более 65 тыс. пунктов приема вторсырья появилось на интерактивной карте РЭО

13 мая 2024, 14:23
Фото: reo.ru
На интерактивной карте «Уберу» (Uberu), созданной по инициативе ППК «Российский экологический оператор» (РЭО), число пунктов приема вторсырья возросло до 65 234 единиц.

Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, мобильное приложение и сайт «Уберу» были запущены в ноябре прошлого года. За это время пункты приема вторсырья появились по всей России. В их числе не только крупные экоцентры, но и небольшие контейнеры для сбора различного типа отходов, куда граждане могут сдавать пластик, шины, одежду и обувь, аккумуляторы и др. В числе активных пользователей глава РЭО назвал и небезразличных к раздельному сбору отходов (РСО) жителей городов. По его словам, их участие является не только неотъемлемой частью реформы отрасли обращения с отходами и формирования экономики замкнутого цикла, но они также помогают актуализировать информацию о новых пунктах. Об этом пишет 56orb.ru.

Глава РЭО отметил, что заполнять карту помогают и многие владельцы пунктов приема. К ним относятся как крупные игроки рынка, так и совсем небольшие компании. Власти регионов также активно проводят работу по размещению карты с пунктами приема вторсырья на своих официальных сайтах.

Помимо этого, отмечается, что наступление весны и майских праздников способствовало росту популярности функции мобильного приложения по уборке парков и лесов. Как отметили в РЭО, пользователи уже провели более 50 субботников.

Заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров считает, что мобильное приложение «Уберу» помогает привлекать новых пользователей, неравнодушных к чистоте окружающей среды. По его данным, жители городов принимают участие в актуализации информации о пунктах приема, организуют субботники, а также обучают нейронную сеть.

#Общество
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