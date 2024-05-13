Буцаев: Более 65 тыс. пунктов приема вторсырья появилось на интерактивной карте РЭО

Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, мобильное приложение и сайт «Уберу» были запущены в ноябре прошлого года. За это время пункты приема вторсырья появились по всей России. В их числе не только крупные экоцентры, но и небольшие контейнеры для сбора различного типа отходов, куда граждане могут сдавать пластик, шины, одежду и обувь, аккумуляторы и др. В числе активных пользователей глава РЭО назвал и небезразличных к раздельному сбору отходов (РСО) жителей городов. По его словам, их участие является не только неотъемлемой частью реформы отрасли обращения с отходами и формирования экономики замкнутого цикла, но они также помогают актуализировать информацию о новых пунктах. Об этом пишет 56orb.ru.