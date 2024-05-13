Бывший пиарщик главы Перми трудоустроилась в корпоративную газету «ЛУКОЙЛа»

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Бывший начальник информационно-аналитического управления мэрии Перми Наталья Шушпанова назначена главным редактором некоммерческого партнерства «Пермская нефть». Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на саму Шушпанову.
Основной деятельностью компании является издание корпоративной одноименной газеты. По данным сервиса Rusprofile, организация была основана в июле 2007 года. До назначения на пост главреда издания Шушпановой, эту должность занимал директор НП «Пермская нефть» Александр Крутень.
В декабре 2023 года Наталья Шушпанова ушла с поста главы пресс-службы администрации Перми, отработав в ведомстве с 2009 года. «Спасибо, Эдуард Олегович, за возможность начать новую жизнь, и я иду дальше», — написала женщина в социальных сетях, намекая на возможную причину ее ухода. В феврале должность начальника информационного отдела информационно-аналитического управления мэрии Перми покинула Ирина Рябухина.
По данным Rusprofile, выручка НП «Пермская нефть» за прошлый год увеличилась на 21%, составив 21 млн рублей. Кредиторская задолженность по итогам отчетного периода сложилась в 102%, а дебиторская — в 2,5 млн рублей. Чистая прибыль снизилась на 73% и составила 44 тыс. рублей.