Бывший пиарщик главы Перми трудоустроилась в корпоративную газету «ЛУКОЙЛа»

В декабре 2023 года Наталья Шушпанова ушла с поста главы пресс-службы администрации Перми, отработав в ведомстве с 2009 года. «Спасибо, Эдуард Олегович, за возможность начать новую жизнь, и я иду дальше», — написала женщина в социальных сетях, намекая на возможную причину ее ухода. В феврале должность начальника информационного отдела информационно-аналитического управления мэрии Перми покинула Ирина Рябухина.