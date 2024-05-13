Бывший репетитор по математике из Прикамья снялся в романтическом эксперименте

Судя по социальным сетям Егорцева, именно он является богачом. По словам мужчины, он родился в Чернушке. На первом курсе в вузе он начал работать репетитором. При этом он понял, что эта деятельность не для него, поэтому начал поднимать ставку, в один из моментов за час репетиторства ему платили 20 тыс. рублей, утверждает пермяк.