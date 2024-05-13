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Бывший репетитор по математике из Прикамья снялся в романтическом эксперименте

Бывший репетитор по математике из Прикамья снялся в романтическом эксперименте

13 мая 2024, 07:34
Фото: Соцсети пермяка
Мужчина родился в Чернушке, сейчас занимается бизнесом в сфере такси.

Бывший репетитор по математики из Пермского края Станислав Егорцев снялся в шоу «Мистер Х». На сайте телеканала «Пятница!» сказано, что в этом шоу два человека — один из них богач, другой — бедняк. Девушки будут бороться за них, не зная, у кого много денег. Шоу называют романтическим экспериментом.

Вторым участников шоу стал 30-летний Гордей, родившийся в Приднестровье. Он бывший учитель английского языка.

Судя по социальным сетям Егорцева, именно он является богачом. По словам мужчины, он родился в Чернушке. На первом курсе в вузе он начал работать репетитором. При этом он понял, что эта деятельность не для него, поэтому начал поднимать ставку, в один из моментов за час репетиторства ему платили 20 тыс. рублей, утверждает пермяк.

В 2016 году Еговцев основал компанию STAX — это таксопарк в Москве.

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#Пермь#Реалити-шоу#Тв#Шоу
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