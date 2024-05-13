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Депутат заксобрания покинул состав учредителей крупнейшего розария в Прикамье

Депутат заксобрания вышел из состава учредителей крупнейшего розария в Прикамье

13 мая 2024, 07:10
Фото: ideogram.ai / Единая Россия

Депутат заксобрания покинул состав учредителей крупнейшего розария в Прикамье

Доля депутата перешла в собственность агрокомплекса.

Депутат Законодательного собрания Прикамья Юрий Борисовец вышел из состава учредителей крупнейшего розария региона ООО «Интеллектагро». Его доля в организации (51%) перешла к «Интеллектагро». Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса «СПАРК-Интерфакс».

Ранее сельскохозяйственное предприятие было выставлено на продажу. Как сообщает источник, организация на данный момент не продана. Передача доли Борисовца во владение компании — подготовка к процессу продажи.

Напомним, что в марте текущего года агрокомплекс был выставлен на продажу за 60 млн рублей. По данным Rusprofile, ООО «Интеллектагро» была основана в декабре 2008 года. Директором компании является Алексей Южаков. Выручка предприятия за прошлый год составила 10 млн рублей, увеличившись всего на 2% за отчетный период. Дебиторская задолженность за 2023 год составила 1,9 млн рублей (-70%), а кредиторская — 120 тыс. рублей (-61%).

Надо отметить, что в 2021 году произошел существенный спад всех финансовых показателей компании.

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#Депутат#Законодательное собрание#Продажа#Прикамье#Юрий Борисовец#Розарий#ООО Интеллектагро#Сельскохозяйственное предприятие#Агрокомплекс#Rusprofile
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