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Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев приговорен к 24 годам за убийство

Экс-министру экономики Казахстана назначили 24 года заключения за убийство жены

13 мая 2024, 12:56
Фото: Jogargy_sot / Telegram

Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев приговорен к 24 годам за убийство

В ноябре 2023 года мужчина жестоко расправился с супругой и пытался скрыть следы преступления.

Специализированный межрайонный суд Астаны на основе вердикта присяжный признал бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева виновным в совершении преступлений по двум статьям уголовного кодекса Республики Казахстан — в убийстве с особой жестокостью и истязании. Путем сложения наказаний виновный приговорен к 24 годам лишения свободы с отбыванием в учреждении максимальной безопасности, сообщает Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

По версии следствия, 9 ноября прошлого года Бишимбаев до смерти избил свою гражданскую жену Салтанат Нукенову. Супруги находились в тот вечер в ресторане Bau, принадлежавшем Бишимбаеву. Во время судебного разбирательства бывший министр спорил с судмедэкспертом и неоднократно менял свои показания. По словам Бишимбаева, он только несколько раз ударил жену, а серьезные повреждения она получила во время падения. Также экс-министр говорил, что четко осознавал, что делает, когда наносил удары. При этом в своем последнем слове Куандык Бишимбаев признал вину лишь в нанесении побоев, но не в убийстве.

Родственник виновного Бахытжан Байжанов также приговорен к четырем годам заключения за укрывательство. Ранее сообщалось, что он помогал Бишимбаеву скрыть следы преступления — мешал сотруднику госоргана пройти в ресторан, перекрыл вход в VIP-кабинку, где и произошло убийство Салтанат, закрыл ресторан, отпустил домой сотрудников заведения, помогал удалить видеозаписи с камер видеонаблюдения и перевез телефон Нукеновой в другое место.

Вынесение приговора и все судебные заседания, начавшиеся с 27 марта текущего года, транслировались Верховным судом Казахстана в прямом эфире.

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#Происшествия#Общество#Убийство#Домашнее насилие#Казахстан
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