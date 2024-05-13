Экс-министру экономики Казахстана назначили 24 года заключения за убийство жены

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Специализированный межрайонный суд Астаны на основе вердикта присяжный признал бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева виновным в совершении преступлений по двум статьям уголовного кодекса Республики Казахстан — в убийстве с особой жестокостью и истязании. Путем сложения наказаний виновный приговорен к 24 годам лишения свободы с отбыванием в учреждении максимальной безопасности, сообщает Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».
По версии следствия, 9 ноября прошлого года Бишимбаев до смерти избил свою гражданскую жену Салтанат Нукенову. Супруги находились в тот вечер в ресторане Bau, принадлежавшем Бишимбаеву. Во время судебного разбирательства бывший министр спорил с судмедэкспертом и неоднократно менял свои показания. По словам Бишимбаева, он только несколько раз ударил жену, а серьезные повреждения она получила во время падения. Также экс-министр говорил, что четко осознавал, что делает, когда наносил удары. При этом в своем последнем слове Куандык Бишимбаев признал вину лишь в нанесении побоев, но не в убийстве.
Родственник виновного Бахытжан Байжанов также приговорен к четырем годам заключения за укрывательство. Ранее сообщалось, что он помогал Бишимбаеву скрыть следы преступления — мешал сотруднику госоргана пройти в ресторан, перекрыл вход в VIP-кабинку, где и произошло убийство Салтанат, закрыл ресторан, отпустил домой сотрудников заведения, помогал удалить видеозаписи с камер видеонаблюдения и перевез телефон Нукеновой в другое место.
Вынесение приговора и все судебные заседания, начавшиеся с 27 марта текущего года, транслировались Верховным судом Казахстана в прямом эфире.