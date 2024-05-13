Экс-министру экономики Казахстана назначили 24 года заключения за убийство жены

По версии следствия, 9 ноября прошлого года Бишимбаев до смерти избил свою гражданскую жену Салтанат Нукенову. Супруги находились в тот вечер в ресторане Bau, принадлежавшем Бишимбаеву. Во время судебного разбирательства бывший министр спорил с судмедэкспертом и неоднократно менял свои показания. По словам Бишимбаева, он только несколько раз ударил жену, а серьезные повреждения она получила во время падения. Также экс-министр говорил, что четко осознавал, что делает, когда наносил удары. При этом в своем последнем слове Куандык Бишимбаев признал вину лишь в нанесении побоев, но не в убийстве.