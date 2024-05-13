Этажность новостроек в Перми снизилась на три этажа за пять лет

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Updated Сегодня, 04:59
Среднее количество этажей в пермских новостройках снизилось за пять лет на три этажа. Этажность многоквартирных домов в 2024 году составила 16,6 этажей, что на 3,2 этажа больше чем в 2019. Об этом сообщает издание Business Class со ссылкой на экспертов «Циан».
Стоит отметить, что 63% предложений на первичном рынке недвижимости краевой столицы представляют собой дома в 13-25 этажей. При этом одна треть предложений — это дома со средним количеством этажей (6-12 этажей). На малоэтажную застройку (до пяти этажей) приходится всего 4% от общего числа предложений.
Ключевым фактором снижения этажности стали трудности при возведении корпусов выше 25%. По мнению специалистов, такие здания требуют выполнение дополнительных строительных регламентов, привлечения подрядчиков, у которых есть опыт реализации таких проектов. Кроме этого, для строительства высоток требуется наличие оборудования для пожаротушения таких зданий.