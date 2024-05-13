Этажность новостроек в Перми снизилась на три этажа за пять лет

Среднее количество этажей в пермских новостройках снизилось за пять лет на три этажа. Этажность многоквартирных домов в 2024 году составила 16,6 этажей, что на 3,2 этажа больше чем в 2019. Об этом сообщает издание Business Class со ссылкой на экспертов «Циан».