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Средняя этажность новостроек в Перми снизилась с 20 до 17 этажей за пять лет

Этажность новостроек в Перми снизилась на три этажа за пять лет

13 мая 2024, 04:57
Фото: 1MI

Средняя этажность новостроек в Перми снизилась с 20 до 17 этажей за пять лет

Строительство высотных зданий требует выполнения дополнительных строительных регламентов.

Среднее количество этажей в пермских новостройках снизилось за пять лет на три этажа. Этажность многоквартирных домов в 2024 году составила 16,6 этажей, что на 3,2 этажа больше чем в 2019. Об этом сообщает издание Business Class со ссылкой на экспертов «Циан».

Стоит отметить, что 63% предложений на первичном рынке недвижимости краевой столицы представляют собой дома в 13-25 этажей. При этом одна треть предложений — это дома со средним количеством этажей (6-12 этажей). На малоэтажную застройку (до пяти этажей) приходится всего 4% от общего числа предложений.

Ключевым фактором снижения этажности стали трудности при возведении корпусов выше 25%. По мнению специалистов, такие здания требуют выполнение дополнительных строительных регламентов, привлечения подрядчиков, у которых есть опыт реализации таких проектов. Кроме этого, для строительства высоток требуется наличие оборудования для пожаротушения таких зданий.

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#Недвижимость#Пермь#Новостройки#Строительство#Подрядчики#Этажность#Высотки#Корпусы#Строительные регламенты#Пожаротушение
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