Главный следователь России заинтересовался массовым избиением школьниц в Перми

12 мая в соцсетях начали распространяться видео, на которых школьница избивает своих сверстниц. Видео были сняты раньше — она их публиковала в своих соцсетях. Пермяки пожаловались на девочку и главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.