Главный следователь России заинтересовался массовым избиением школьниц в Перми

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался избиением школьниц в Перми. Бастрыкин поручил руководителю краевого СК Денису Головкину доложить о проверке и обстоятельствах, которые удалось установить. Новой информации в СК не сообщили.
12 мая в соцсетях начали распространяться видео, на которых школьница избивает своих сверстниц. Видео были сняты раньше — она их публиковала в своих соцсетях. Пермяки пожаловались на девочку и главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.
Школьница, нападавшая на сверстниц, извинилась за свое поведение после резонанса в соцсетях. В МВД ранее говорили, что проводят проверку, о происшествии в полиции узнали из соцсетей.