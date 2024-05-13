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Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался массовым избиением школьниц в Перми

Главный следователь России заинтересовался массовым избиением школьниц в Перми

13 мая 2024, 06:50

Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался массовым избиением школьниц в Перми

Пермячка снимала избиение сверстниц на видео.

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался избиением школьниц в Перми. Бастрыкин поручил руководителю краевого СК Денису Головкину доложить о проверке и обстоятельствах, которые удалось установить. Новой информации в СК не сообщили.

12 мая в соцсетях начали распространяться видео, на которых школьница избивает своих сверстниц. Видео были сняты раньше — она их публиковала в своих соцсетях. Пермяки пожаловались на девочку и главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

Школьница, нападавшая на сверстниц, извинилась за свое поведение после резонанса в соцсетях. В МВД ранее говорили, что проводят проверку, о происшествии в полиции узнали из соцсетей.

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