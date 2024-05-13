Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказался о теракте в Белгороде

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Глава Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования пострадавшим в Белгороде. Речь идет об обрушении подъезда жилого дома после обстрела ВСУ. В Минобороны РФ уточняли, что фрагменты одной из сбитых ракет попали в многоэтажку 12 мая.
«Жители Белгорода и Белгородского района вновь пострадали от массированного обстрела со стороны ВСУ. Снаряд попал в многоквартирный дом, обрушился целый подъезд. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Белгородцы, держитесь, Пермский край с вами!», — написал глава региона в соцсетях.
Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы и ночью. Пока удалось достать 15 тел, среди погибших двое детей. Число пострадавших — 31. Сейчас возбуждено уголовное дело о теракте.