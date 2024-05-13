Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказался о теракте в Белгороде

Глава Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования пострадавшим в Белгороде. Речь идет об обрушении подъезда жилого дома после обстрела ВСУ. В Минобороны РФ уточняли, что фрагменты одной из сбитых ракет попали в многоэтажку 12 мая.