Сначала мокрый снег, а потом потепление до +20°. Какой погоды ждать в Пермском крае

В Пермском крае наконец-то начнется потепление. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», в начале недели все еще будет холодно, отклонение температуры от климатической нормы будет на уровне около -8°, к концу недели показатель уменьшится до -2°. В среднем неделе будет холоднее нормы на 5-6°. Количество осадков прогнозируется меньше нормы.