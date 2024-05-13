properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:49

Published Сегодня, 02:49

Modified Сегодня, 02:52

Updated Сегодня, 02:52

В Пермском крае 16 мая потеплеет до +20°, а затем вновь похолодает

Сначала мокрый снег, а потом потепление до +20°. Какой погоды ждать в Пермском крае

13 мая 2024, 02:49
Фото: properm.ru

В Пермском крае 16 мая потеплеет до +20°, а затем вновь похолодает

Самым теплым днем на неделе станет четверг.

В Пермском крае наконец-то начнется потепление. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», в начале недели все еще будет холодно, отклонение температуры от климатической нормы будет на уровне около -8°, к концу недели показатель уменьшится до -2°. В среднем неделе будет холоднее нормы на 5-6°. Количество осадков прогнозируется меньше нормы.

Погода по дням:

  • 13 мая — днем +4…+9°, мокрый снег и дождь;
  • 14 мая — ночью -6…-1°, днем +4…+9°, мокрый снег и дождь;
  • 15 мая — ночью -6…-1°, днем +8…+13°, порывы ветра до 14 м/с, без осадков;
  • 16 мая — ночью 0…+5°, днем +15…+20°, порывы ветра до 15 м/с, мокрый снег и дождь;
  • 17 мая — ночью +2…+7°, днем +11…+16°, умеренный дождь.

Синоптики говорят, что прогноз погоды на выходные пока является неопределенным, так как на регион может повлиять холодный воздух с Сибири. Если он зацепит Прикамье, то ночью похолодает до 0…+5°, днем около +12°. Однако уже в воскресенье потеплеет до +20°.

Читайте также:
В Перми аномально холодный май за последние несколько десятков летВ Перми количество осадков в мае уже превысило месячную норму. Когда это кончится?Магнитная буря экстремального уровня наблюдается в Пермском крае
#Пермь#Погода
Подпишитесь
В Перми школьница избивает сверстниц и снимает это на видео
Сегодня, 04:42
Страшная цифра. Число погибших после обрушения дома в Белгороде увеличилось
Сегодня, 03:01
В Перми скончался глава краевого союза потребительских обществ. Что о нем известно
Сегодня, 04:01
Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ
Вчера, 18:51
Видео. «Негде переодеваться и греться!» Родители детей-лыжников просят губернатора о помощи
Вчера, 04:28
"