Сначала мокрый снег, а потом потепление до +20°. Какой погоды ждать в Пермском крае

Posted Сегодня, 02:49
Published Сегодня, 02:49
Modified Сегодня, 02:52
Updated Сегодня, 02:52
В Пермском крае наконец-то начнется потепление. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», в начале недели все еще будет холодно, отклонение температуры от климатической нормы будет на уровне около -8°, к концу недели показатель уменьшится до -2°. В среднем неделе будет холоднее нормы на 5-6°. Количество осадков прогнозируется меньше нормы.
Погода по дням:
Синоптики говорят, что прогноз погоды на выходные пока является неопределенным, так как на регион может повлиять холодный воздух с Сибири. Если он зацепит Прикамье, то ночью похолодает до 0…+5°, днем около +12°. Однако уже в воскресенье потеплеет до +20°.