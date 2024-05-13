Мотосезон в Перми планируется открыть в эту субботу

В эту субботу, 18 мая, в честь открытия сезона-2024 на территории уличной парковки ТРЦ «Планета» встретятся любители мотоциклов. Помимо пермяков организаторы ожидают мотоциклистов и из других городов, сообщают в ТРЦ.