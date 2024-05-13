Мотосезон в Перми планируется открыть в эту субботу

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
В эту субботу, 18 мая, в честь открытия сезона-2024 на территории уличной парковки ТРЦ «Планета» встретятся любители мотоциклов. Помимо пермяков организаторы ожидают мотоциклистов и из других городов, сообщают в ТРЦ.
Сбор гостей начнется в 12:00 на парковке у входа №. Принять участие в заезде сможет любой владелец мотоцикла.
Для гостей планируются розыгрыши и подарки, будут организованы зона с фудтраками, работа барбершопа, тату салона, мотошколы и бесплатных интерактивных зон.
Помимо традиционного мотопробега по улицам города в программу фестиваля также войдут выступления пермских музыкальных групп Chicken Gun и «Гуарана», танцевальные номера, флешмоб и шоу барабанов.