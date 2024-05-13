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Мотосезон в Перми планируется открыть в эту субботу

Мотосезон в Перми планируется открыть в эту субботу

13 мая 2024, 05:03
Фото: Изображение Midjourney
Мотолюбители планируют провести традиционный пробег по улицам города.

В эту субботу, 18 мая, в честь открытия сезона-2024 на территории уличной парковки ТРЦ «Планета» встретятся любители мотоциклов. Помимо пермяков организаторы ожидают мотоциклистов и из других городов, сообщают в ТРЦ.

Сбор гостей начнется в 12:00 на парковке у входа №. Принять участие в заезде сможет любой владелец мотоцикла.

Для гостей планируются розыгрыши и подарки, будут организованы зона с фудтраками, работа барбершопа, тату салона, мотошколы и бесплатных интерактивных зон.

Помимо традиционного мотопробега по улицам города в программу фестиваля также войдут выступления пермских музыкальных групп Chicken Gun и «Гуарана», танцевальные номера, флешмоб и шоу барабанов.

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#Общество#Пермь#Мотоциклы#Мотоциклисты#Мотоцикл
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