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На День города в Перми будет петь полутысячный хор

На День города в Перми будет петь полутысячный хор

13 мая 2024, 11:37
Фото: ПермьКонцерт
Выступление Большого сводного хора закроет Фестиваль пермского искусства.

Завершающим событием второго Фестиваля пермского искусства 12 июня, в День города, станет выступление Большого сводного хора. На сцене будут петь 500 вокалистов, сообщают в пресс-службе мэрии Перми.

Второй Фестиваль пермского искусства пройдет с 1 по 12 июня. Для участия в событиях фестиваля в родной город приедут талантливые пермяки — деятели искусства, ставшие известными по всей России и за её пределами.

В этом году перед пермяками выступят: одаренный юный пианист Лев Бакиров — лауреат и обладатель Гран-при различных международных конкурсов, учащийся Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных, ведущая солистка Мариинского театра Лариса Юдина (Санкт-Петербург) и лауреат международных конкурсов, солист «Фонда памяти Арно Бабаджаняна» Александр Суханов (Ярославль).

На фестивале в этом году прозвучит музыка пермских композиторов Дмитрия Батина, Сергея Иванова, Петра Куличкина, Никиты Широкова и стихи пермской поэтессы Анастасии Бердинских. Музыкальной основой всех событий фестиваля станет камерный оркестр «Орфей» под руководством Петра Юркова.

Заключительным событием фестиваля станет «Большой хоровой собор», посвященный 90-летию известного пермяка, композитора Евгения Крылатова. 12 июня на главную сцену празднования выйдет Большой сводный хор из 500 вокалистов.

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