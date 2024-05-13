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На победное решение по Черняевскому лесу подана апелляционная жалоба

На победное решение по Черняевскому лесу подана апелляционная жалоба

13 мая 2024, 08:06
Фото: properm.ru
Эксперты считают, что апелляцию подал собственник земельного участка.

8 мая в краевой суд поступила апелляционная жалоба на решение, которым изменение границы ООПТ признано нарушающим законодательства. Из карточки дела на сайте суда не видно, какое именно заинтересованное лицо подало жалобу. Вероятнее всего, по мнению экспертов, это собственник земли.

По словам градозащитника Дениса Галицкого, ничего удивительного в обжаловании нет — такие прецедентные дела обычно обжалуются во всех инстанциях. Через пару месяцев после рассмотрения дела в апелляционном суде решение вступит в силу. «Ещё полгода будет сохраняться риск отмены по кассационной жалобе», — объяснил Денис Галицкий.

Напомним, администрация Перми и Пермская городская дума проиграли экологам суд об исключении участка леса на ул. Встречной из состава особо охраняемой природной территории. Экологи утверждают, что исключать земли из состава ООПТ нельзя. У них на руках имеется экспертное заключение о недопустимости этих действий. Суд согласился с ними.

На сайте суда само решение пока не опубликовано.

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