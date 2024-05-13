На победное решение по Черняевскому лесу подана апелляционная жалоба

По словам градозащитника Дениса Галицкого, ничего удивительного в обжаловании нет — такие прецедентные дела обычно обжалуются во всех инстанциях. Через пару месяцев после рассмотрения дела в апелляционном суде решение вступит в силу. «Ещё полгода будет сохраняться риск отмены по кассационной жалобе», — объяснил Денис Галицкий.