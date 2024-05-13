На Разгуляе в Перми река Егошиха вышла из берегов

Строительство экологической тропы идет на территории завода Шпагина и Егошихинского кладбища, Средней дамбы и микрорайон Красные казармы. Здесь планируется обустроить экопарк «Егошихинская долина». До ноября текущего года власти намерены создать входные группы, пешеходные маршруты с видовыми площадками, озеленение, освещение и видеонаблюдение главных маршрутов. Кроме этого, запланировано строительство визит-центра.