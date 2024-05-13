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На Разгуляе в Перми река Егошиха вышла из берегов

На Разгуляе в Перми река Егошиха вышла из берегов

13 мая 2024, 09:26
Фото: Ольга Шипунова / телеграм-канал «Как-то так | Пермь»
На территории идет строительство экопарка «Егошихинская долина».

В Перми малая река Егошиха вышла из берегов и разлилась под каркасом экотропы. Фотографии были опубликованы в телеграм-канале «Как-то так | Пермь».

Строительство экологической тропы идет на территории завода Шпагина и Егошихинского кладбища, Средней дамбы и микрорайон Красные казармы. Здесь планируется обустроить экопарк «Егошихинская долина». До ноября текущего года власти намерены создать входные группы, пешеходные маршруты с видовыми площадками, озеленение, освещение и видеонаблюдение главных маршрутов. Кроме этого, запланировано строительство визит-центра.

Егошиха является одной из самых заметных рек Перми. Она растянулась от леса около Липовой горы до Камы, в которую впадает у Перми-1.

Фото: Ольга Шипунова
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#Пермь#Потоп#Фотографии#Разгуляе#Река Егошиха
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