На Разгуляе в Перми река Егошиха вышла из берегов

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В Перми малая река Егошиха вышла из берегов и разлилась под каркасом экотропы. Фотографии были опубликованы в телеграм-канале «Как-то так | Пермь».
Строительство экологической тропы идет на территории завода Шпагина и Егошихинского кладбища, Средней дамбы и микрорайон Красные казармы. Здесь планируется обустроить экопарк «Егошихинская долина». До ноября текущего года власти намерены создать входные группы, пешеходные маршруты с видовыми площадками, озеленение, освещение и видеонаблюдение главных маршрутов. Кроме этого, запланировано строительство визит-центра.
Егошиха является одной из самых заметных рек Перми. Она растянулась от леса около Липовой горы до Камы, в которую впадает у Перми-1.