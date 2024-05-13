Не могли похоронить год. В Прикамье простились с мобилизованным отцом двоих детей

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В Пермском крае 13 мая простились с погибшим на СВО военным. Чиновники из администрации Лысьвенского округа сообщили, что Михаил Забелин погиб в ходе ожесточенный боев, не уточняя подробности.
Мать военного в соцсетях написала еще в январе 2024 года, что ее сын погиб еще 12 марта 2023 года, ему было 30 лет: «Остались две маленькие дочки, признан официально погибшим». Женщина уточняет, что Михаил был мобилизован в ходе частичной мобилизации в сентябре 2022 года.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Мобилизация была объявлена осенью того же года — на спецоперацию отправили более 300 тыс. человек. Они будут находиться в зоне боевых действий до тех пор, пока все задачи не будут выполнены.