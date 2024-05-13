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Updated Сегодня, 08:05

В Пермском крае простились с 30-летним мобилизованным отцом двоих детей

Не могли похоронить год. В Прикамье простились с мобилизованным отцом двоих детей

13 мая 2024, 08:03
Фото: Соцсети матери военного

В Пермском крае простились с 30-летним мобилизованным отцом двоих детей

Военного не стало еще в марте 2023 года.

В Пермском крае 13 мая простились с погибшим на СВО военным. Чиновники из администрации Лысьвенского округа сообщили, что Михаил Забелин погиб в ходе ожесточенный боев, не уточняя подробности.

Мать военного в соцсетях написала еще в январе 2024 года, что ее сын погиб еще 12 марта 2023 года, ему было 30 лет: «Остались две маленькие дочки, признан официально погибшим». Женщина уточняет, что Михаил был мобилизован в ходе частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Мобилизация была объявлена осенью того же года — на спецоперацию отправили более 300 тыс. человек. Они будут находиться в зоне боевых действий до тех пор, пока все задачи не будут выполнены.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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