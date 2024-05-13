Не могли похоронить год. В Прикамье простились с мобилизованным отцом двоих детей

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Мобилизация была объявлена осенью того же года — на спецоперацию отправили более 300 тыс. человек. Они будут находиться в зоне боевых действий до тех пор, пока все задачи не будут выполнены.