Ольга Бузова выступит на закрытой частной вечеринке в Перми

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова выступит на частной вечеринке в Перми. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на расписание агентства «Империя музыки».
Где именно будет выступать певица, не уточняется. «16 мая. Организация выступления певицы и телеведущей Ольги Бузовой в частном мероприятии в городе Пермь», — написала пресс-служба ведомства.
Напомним, что в начале лета 2023 года Ольга Бузова была в Перми. Бывшая участница «Дома-2» принимала участие в съемках проекта о высшем образовании при поддержке Минобрнауки России.