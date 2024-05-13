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Ольга Бузова выступит на закрытой частной вечеринке в Перми

Ольга Бузова выступит на закрытой частной вечеринке в Перми

13 мая 2024, 06:22
Фото: VK Ольга Бузова
В прошлом году певица участвовала в съемках проекта о высшем образовании при поддержке Минобрнауки России.

Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова выступит на частной вечеринке в Перми. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на расписание агентства «Империя музыки».

Где именно будет выступать певица, не уточняется. «16 мая. Организация выступления певицы и телеведущей Ольги Бузовой в частном мероприятии в городе Пермь», — написала пресс-служба ведомства.

Напомним, что в начале лета 2023 года Ольга Бузова была в Перми. Бывшая участница «Дома-2» принимала участие в съемках проекта о высшем образовании при поддержке Минобрнауки России.

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#Пермь#Музыка#Певица#Выступление#Ольга Бузова
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