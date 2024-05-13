От МЧС Прикамья потребовали сохранить историческое здание пожарной каланчи

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края обратилась в Ленинский райсуд с иском, связанным с ненадлежащим содержанием памятника архитектуры «Каланча пожарная». Собственником помещения является краевое ГУ МЧС. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на материалы суда.
По данным судебной картотеки, исковое заявление было принято к производству 10 апреля. В соответствии с приказом истца от 5 октября 2020 года, в течение 36 месяцев от даты утверждения МЧС обязано отреставрировать фасады здания, включая оконные заполнения, а также отремонтировать помещения первого этажа. Помимо этого, ведомству необходимо будет регулярно заниматься содержанием участка. Как сообщает издание, акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на сохранение пожарной каланчи был выдан в 2022 году.
Напомним, что в 2021 году МЧС Пермского края заключило с муниципальным театром «У Моста» договор о безвозмездном пользовании. Действие документа истекло в конце лета прошлого года. Стороны не успели оформить продление соглашения, однако учреждение продолжало использовать его в своих целях. В здании бывшей пожарной башни театр хранил декорации для спектаклей. На бездоговорное пользование помещением обратила внимание прокуратура. Так, в мае текущего года театр «У Моста» вывез декорации по требованию регионального МЧС.