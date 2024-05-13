От МЧС Прикамья потребовали сохранить историческое здание пожарной каланчи

Напомним, что в 2021 году МЧС Пермского края заключило с муниципальным театром «У Моста» договор о безвозмездном пользовании. Действие документа истекло в конце лета прошлого года. Стороны не успели оформить продление соглашения, однако учреждение продолжало использовать его в своих целях. В здании бывшей пожарной башни театр хранил декорации для спектаклей. На бездоговорное пользование помещением обратила внимание прокуратура. Так, в мае текущего года театр «У Моста» вывез декорации по требованию регионального МЧС.