От «Площади» — не площади к «Заводу» — не заводу. Маршрут по-пермски с #Кудабежать

Начнем от Красной площади, которая на самом деле вовсе и не площадь, а улица. Находится она в Мотовилихинском районе и раньше была центром Мотовилихи. Тут оглашали всякие указы, собирали солдат на службу или приходили молиться в Свято-Троицкий храм.