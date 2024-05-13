От «Площади» — не площади к «Заводу» — не заводу. Маршрут по-пермски с #Кудабежать

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Начнем от Красной площади, которая на самом деле вовсе и не площадь, а улица. Находится она в Мотовилихинском районе и раньше была центром Мотовилихи. Тут оглашали всякие указы, собирали солдат на службу или приходили молиться в Свято-Троицкий храм.
Все посмотрели? Тогда двигаемся дальше, к Пермскому государственному аграрно-технологическому университету им. академика Д. Н. Прянишникова. Главный корпус университета расположен в красивом кирпичном здании и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, находящегося в федеральной собственности.
Закончим — на «Заводе Шпагина», который вовсе и не завод. А социокультурное пространство. Ах, как это по-пермски, площадь — не площадь, завод — не завод. На территории действует музей, где, например, экспонирован авиационный двигатель.
Экскурсии бесплатные. «Рассказывают очень интересно и увлекательно» — так местные говорят. Идеальное время для такой прогулки с 11:00 до 13:00.