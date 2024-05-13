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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

От «Площади» — не площади к «Заводу» — не заводу. Маршрут по-пермски с #Кудабежать

От «Площади» — не площади к «Заводу» — не заводу. Маршрут по-пермски с #Кудабежать

13 мая 2024, 12:29
Фото: 1MI
От «Площади» — не площади к «Заводу» — не заводу. Маршрут по-пермски с #Кудабежать
Кольцевой пеший маршрут по Перми.

Начнем от Красной площади, которая на самом деле вовсе и не площадь, а улица. Находится она в Мотовилихинском районе и раньше была центром Мотовилихи. Тут оглашали всякие указы, собирали солдат на службу или приходили молиться в Свято-Троицкий храм.

Все посмотрели? Тогда двигаемся дальше, к Пермскому государственному аграрно-технологическому университету им. академика Д. Н. Прянишникова. Главный корпус университета расположен в красивом кирпичном здании и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, находящегося в федеральной собственности.

Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д. Н. ПрянишниковаПермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д. Н. Прянишникова
Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д. Н. Прянишникова
Фото: 1MI

Закончим — на «Заводе Шпагина», который вовсе и не завод. А социокультурное пространство. Ах, как это по-пермски, площадь — не площадь, завод — не завод. На территории действует музей, где, например, экспонирован авиационный двигатель.

«Заводе Шпагина»«Заводе Шпагина»
«Заводе Шпагина»
Фото: 1MI

Экскурсии бесплатные. «Рассказывают очень интересно и увлекательно» — так местные говорят. Идеальное время для такой прогулки с 11:00 до 13:00.

  • Дистанция: ≈ 1,45 км
  • Время: 17 минут в среднем темпе
  • Сложность: захочется посетить музей
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