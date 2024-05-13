Пермяков призвали не ходить в Каменный город из-за медведя

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В Каменном городе обнаружили следы медведя. В дирекции ООПТ Пермского края сообщили, что туристам пока не стоит посещать Каменный город до особого объявления — сейчас это опасно.
Медведи просыпаются весной, они могут быть опасны для людей, если почувствую угрозу или в том случае, если человек окажется рядом с местом обитания животного. При встрече с медведем в лесу необходимо издавать громкие звуки, чтобы его отпугнуть, параллельно отходите в обратном направлении. К медведю нельзя поворачиваться спиной, нельзя бежать.