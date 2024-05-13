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Жителей Пермского края призывали не посещать Каменный город из-за следов медведя

Пермяков призвали не ходить в Каменный город из-за медведя

13 мая 2024, 08:27
Фото: vk.com/directpermkray

Жителей Пермского края призывали не посещать Каменный город из-за следов медведя

Следы животного увидел государственный инспектор.

В Каменном городе обнаружили следы медведя. В дирекции ООПТ Пермского края сообщили, что туристам пока не стоит посещать Каменный город до особого объявления — сейчас это опасно.

Медведи просыпаются весной, они могут быть опасны для людей, если почувствую угрозу или в том случае, если человек окажется рядом с местом обитания животного. При встрече с медведем в лесу необходимо издавать громкие звуки, чтобы его отпугнуть, параллельно отходите в обратном направлении. К медведю нельзя поворачиваться спиной, нельзя бежать.

Видео: vk.com/directpermkray
#Видео#Пермь#Природа#Каменный город#Медведь
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