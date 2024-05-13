Пермяков призвали не ходить в Каменный город из-за медведя

Медведи просыпаются весной, они могут быть опасны для людей, если почувствую угрозу или в том случае, если человек окажется рядом с местом обитания животного. При встрече с медведем в лесу необходимо издавать громкие звуки, чтобы его отпугнуть, параллельно отходите в обратном направлении. К медведю нельзя поворачиваться спиной, нельзя бежать.