Песков объяснил назначение нового главы Минобороны РФ экономической ситуацией

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему было решено сменить главу Минобороны. Он отметил, что Андрея Белоусова нужно назначить руководителем министерства из-за того, что экономику силового блока необходимо встроить в экономику страны, так же есть потребность внедрения инноваций, пишет Newizv.ru.
Бюджет военного ведомства и силового блока в последнее время вырос до 6,7%. Песков говорит, что это не критическая цифра, однако страна приближается к ситуации середины 1980-х годов, когда доля расходов на силовой блок составляла 7,4%.
«Это еще раз не критично. Но это чрезвычайно важно и это требует особого отношения. На нынешнем этапе президент принял решение, чтобы Минобороны возглавил гражданский человек», — пояснил Песков.
Сергей Шойгу, возглавляющий Минобороны с 2012 года, будет работать на должности секретаря Совбеза РФ.
Андрею Белоусову 65 лет. Он родился в Москве. В январе 2020 года стал первым заместителем председателя правительства, курировал вопросы финансово-экономической политики страны.