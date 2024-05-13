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Песков объяснил назначение нового главы Минобороны РФ экономической ситуацией

Песков объяснил назначение нового главы Минобороны РФ экономической ситуацией

13 мая 2024, 06:30
Фото: kremlin.ru
В последнее время расходы на силовой блок значительно выросли.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему было решено сменить главу Минобороны. Он отметил, что Андрея Белоусова нужно назначить руководителем министерства из-за того, что экономику силового блока необходимо встроить в экономику страны, так же есть потребность внедрения инноваций, пишет Newizv.ru.

Бюджет военного ведомства и силового блока в последнее время вырос до 6,7%. Песков говорит, что это не критическая цифра, однако страна приближается к ситуации середины 1980-х годов, когда доля расходов на силовой блок составляла 7,4%.

«Это еще раз не критично. Но это чрезвычайно важно и это требует особого отношения. На нынешнем этапе президент принял решение, чтобы Минобороны возглавил гражданский человек», — пояснил Песков.

Сергей Шойгу, возглавляющий Минобороны с 2012 года, будет работать на должности секретаря Совбеза РФ.

Андрею Белоусову 65 лет. Он родился в Москве. В январе 2020 года стал первым заместителем председателя правительства, курировал вопросы финансово-экономической политики страны.

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#Общество#Минобороны рф#Минобороны#Шойгу#Сергей шойгу#Белоусов
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