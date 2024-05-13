Победителем краевого этапа «Мастера года» в Прикамье стал учитель из Чусового

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Стало известно имя победителя регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства «Мастер года». Им стал мастер производственного обучения Чусовского индустриального техникума Анатолий Ильин. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Прикамья.
Анатолий Ильин представил Пермский край на федеральном этапе конкурса. Как указывает ведомство, он в течении 12 лет занимается подготовкой специалистов по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта. Мужчина окончил Пермский национальный исследовательский политехнический университет, на данный момент продолжает обучение в магистратуре учебного заведения. Помимо этого, Ильин руководит молодежным клубом автолюбителей «Ориентир», где студенты готовятся к соревнованиям и конкурсам и ближе узнают специальность.
Заключительный этап конкурса пройдет с 26 по 3 октября в Тюмени. Награждение победителя пройдет 2 октября, в День среднего профессионального образования.