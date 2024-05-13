Победителем краевого этапа «Мастера года» в Прикамье стал учитель из Чусового

Анатолий Ильин представил Пермский край на федеральном этапе конкурса. Как указывает ведомство, он в течении 12 лет занимается подготовкой специалистов по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта. Мужчина окончил Пермский национальный исследовательский политехнический университет, на данный момент продолжает обучение в магистратуре учебного заведения. Помимо этого, Ильин руководит молодежным клубом автолюбителей «Ориентир», где студенты готовятся к соревнованиям и конкурсам и ближе узнают специальность.