properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Победителем краевого этапа «Мастера года» в Прикамье стал учитель из Чусового

Победителем краевого этапа «Мастера года» в Прикамье стал учитель из Чусового

13 мая 2024, 12:56
Фото: Правительство Пермского края
Заключительный этап конкурса состоится с 26 по 3 октября в Тюмени.

Стало известно имя победителя регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства «Мастер года». Им стал мастер производственного обучения Чусовского индустриального техникума Анатолий Ильин. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Прикамья.

Анатолий Ильин представил Пермский край на федеральном этапе конкурса. Как указывает ведомство, он в течении 12 лет занимается подготовкой специалистов по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта. Мужчина окончил Пермский национальный исследовательский политехнический университет, на данный момент продолжает обучение в магистратуре учебного заведения. Помимо этого, Ильин руководит молодежным клубом автолюбителей «Ориентир», где студенты готовятся к соревнованиям и конкурсам и ближе узнают специальность.

Заключительный этап конкурса пройдет с 26 по 3 октября в Тюмени. Награждение победителя пройдет 2 октября, в День среднего профессионального образования.

Читайте также:
Бывший репетитор по математике из Прикамья снялся в романтическом эксперименте«Учителем года — 2024» в Прикамье стала педагог пермской школы № 77 Ольга Апанасенко
#Пермский край#Чусовой#Прикамье#Учитель#Техническое обслуживание#Мастера года#Всероссийский конкурс#Профмастерство#Анатолий Ильин
Подпишитесь
На День города в Перми будет петь полутысячный хор
Сегодня, 11:37
В каких детских лагерях можно отдохнуть пермякам
Сегодня, 11:48
Стоимость вторичного жилья в Перми продолжает снижаться
Сегодня, 11:51
Власти Пермского края выделят 33 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Сегодня, 10:59
Спрос на медработников в Пермском крае вырос в полтора раза
Сегодня, 10:52
На Разгуляе в Перми река Егошиха вышла из берегов
Сегодня, 09:26
"