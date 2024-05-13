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Предпочитал сыры и кофе. В Перми судят мужчину за 37 краж из магазинов

Предпочитал сыры и кофе. В Перми судят мужчину за 37 краж из магазинов

13 мая 2024, 14:24
Фото: 1MI
Сумма ущерба от действий вора превысила 46 тысяч рублей.

Прокуратура Кировского района Перми утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в 37 эпизодах краж из магазинов, сообщает пресс-служба ведомства.

В течении 2024 года при посещении продуктовых магазинов, расположенных на территории района, мужчина воровал продукты питания, среди которых в основном были сыры и кофе. В момент совершения очередного преступления он был задержан. Ущерб от противоправных действий пермяка составил свыше 46 тыс. рублей.

Мужчина признан виновным в совершении 37 эпизодов преступной действительности по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию), ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ (покушение на мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию).

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

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#Общество#Суд#Пермь#Криминал#Кража
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