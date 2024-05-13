Предпочитал сыры и кофе. В Перми судят мужчину за 37 краж из магазинов

В течении 2024 года при посещении продуктовых магазинов, расположенных на территории района, мужчина воровал продукты питания, среди которых в основном были сыры и кофе. В момент совершения очередного преступления он был задержан. Ущерб от противоправных действий пермяка составил свыше 46 тыс. рублей.