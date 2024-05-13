Предпочитал сыры и кофе. В Перми судят мужчину за 37 краж из магазинов

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Прокуратура Кировского района Перми утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в 37 эпизодах краж из магазинов, сообщает пресс-служба ведомства.
В течении 2024 года при посещении продуктовых магазинов, расположенных на территории района, мужчина воровал продукты питания, среди которых в основном были сыры и кофе. В момент совершения очередного преступления он был задержан. Ущерб от противоправных действий пермяка составил свыше 46 тыс. рублей.
Мужчина признан виновным в совершении 37 эпизодов преступной действительности по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию), ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ (покушение на мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию).
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Перми для рассмотрения по существу.