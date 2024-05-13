Предприниматель из Кудымкара выплатил долги лишь после ареста 18 автомобилей

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Судебные приставы наложили арест на 18 автомобилей, принадлежащих индивидуальному предпринимателю из Кудымкарского округа. Применение данной меры позволило взыскать 5 млн рублей задолженности, отмечают в ГУФССП по Пермскому краю.
Между предпринимателем и ООО «Бастион 59» был заключен договор, согласно которому он обязывался оплатить работы подрядчика по раскряжевке, трелевке, сортировке и штабелированию древесины в Юрлинском лесничестве. Сначала каждая из сторон добросовестно исполняла свои обязательства. Но как только был выработан последний участок, заказчик перестал оплачивать предоставленные услуги и игнорировал досудебные претензии. Желая получить честно заработанные средства, представители «Бастиона 59» обратились в Арбитражный суд Пермского края.
В качестве доказательств были предоставлены не только официальные документы, которые заключались между истцом и ответчиком, но и данные с бортового компьютера экскаватора, который участвовал в заготовке древесины. Суд встал на сторону подрядчика и обязал предпринимателя выплатить ущемленной стороне положенные денежные средства.
Но мужчина не торопился исполнять свои финансовые обязательства. Тогда судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительного сбора в размере 7% от суммы задолженности и наложен арест на 18 транспортных средств, принадлежащих должнику. Испугавшись перспективы потери специализированных и грузовых автомобилей, бизнесмен внес всю необходимую сумму.