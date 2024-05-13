properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Предприниматель из Кудымкара выплатил долги лишь после ареста 18 автомобилей

Предприниматель из Кудымкара выплатил долги лишь после ареста 18 автомобилей

13 мая 2024, 06:20
Фото: properm.ru
Задолженность перед подрядчиком превысила 5 миллионов рублей.

Судебные приставы наложили арест на 18 автомобилей, принадлежащих индивидуальному предпринимателю из Кудымкарского округа. Применение данной меры позволило взыскать 5 млн рублей задолженности, отмечают в ГУФССП по Пермскому краю.

Между предпринимателем и ООО «Бастион 59» был заключен договор, согласно которому он обязывался оплатить работы подрядчика по раскряжевке, трелевке, сортировке и штабелированию древесины в Юрлинском лесничестве. Сначала каждая из сторон добросовестно исполняла свои обязательства. Но как только был выработан последний участок, заказчик перестал оплачивать предоставленные услуги и игнорировал досудебные претензии. Желая получить честно заработанные средства, представители «Бастиона 59» обратились в Арбитражный суд Пермского края.

В качестве доказательств были предоставлены не только официальные документы, которые заключались между истцом и ответчиком, но и данные с бортового компьютера экскаватора, который участвовал в заготовке древесины. Суд встал на сторону подрядчика и обязал предпринимателя выплатить ущемленной стороне положенные денежные средства.

Но мужчина не торопился исполнять свои финансовые обязательства. Тогда судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительного сбора в размере 7% от суммы задолженности и наложен арест на 18 транспортных средств, принадлежащих должнику. Испугавшись перспективы потери специализированных и грузовых автомобилей, бизнесмен внес всю необходимую сумму.

Читайте также:
Арест доли в квартире вынудила пермяка выплатить почти 2 миллиона долга перед банкомПродавщица напала на пермячку из-за спора о свежести фруктовПермские приставы отправляют в зону СВО конфискованные автомобили
#Приставы#Экономика#Судебные приставы#Арест имущества#Арест#Арест автомобиля
Подпишитесь
Главный следователь России заинтересовался массовым избиением школьниц в Перми
Сегодня, 06:50
Депутат заксобрания вышел из состава учредителей крупнейшего розария в Прикамье
Сегодня, 07:10
Песков объяснил назначение нового главы Минобороны РФ экономической ситуацией
Сегодня, 06:30
Ольга Бузова выступит на закрытой частной вечеринке в Перми
Сегодня, 06:22
В выставочном центре «Пермь Экспо» сменился руководитель
Сегодня, 05:37
Стало известно, сколько жители Пермского края тратят на вредные привычки в месяц
Сегодня, 06:10
"