Предприниматель из Кудымкара выплатил долги лишь после ареста 18 автомобилей

Между предпринимателем и ООО «Бастион 59» был заключен договор, согласно которому он обязывался оплатить работы подрядчика по раскряжевке, трелевке, сортировке и штабелированию древесины в Юрлинском лесничестве. Сначала каждая из сторон добросовестно исполняла свои обязательства. Но как только был выработан последний участок, заказчик перестал оплачивать предоставленные услуги и игнорировал досудебные претензии. Желая получить честно заработанные средства, представители «Бастиона 59» обратились в Арбитражный суд Пермского края.