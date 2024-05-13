Пятнадцать инвалидов из Чернушки лишены средств реабилитации из-за чиновников

Индивидуальными программами реабилитации инвалидов предусмотрено получение различных видов технических средств реабилитации: ходунков, костылей, тростей, слуховых аппаратов и т. д. Между тем, ведомством извещение о проведении конкурсной процедуры о закупке средств реабилитации в единой информационной системе не размещалось. Необходимые контракты в определенные законодательством сроки не были заключены.