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Пятнадцать инвалидов из Чернушки лишены средств реабилитации из-за чиновников

Пятнадцать инвалидов из Чернушки лишены средств реабилитации из-за чиновников

13 мая 2024, 15:54
Фото: ideogram.ai
Местное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ попросту не объявило закупку.

Прокуратура Чернушинского района провела проверку исполнения Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю законодательства о социальной защите населения на территории округа. О выявленных нарушениях сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Индивидуальными программами реабилитации инвалидов предусмотрено получение различных видов технических средств реабилитации: ходунков, костылей, тростей, слуховых аппаратов и т. д. Между тем, ведомством извещение о проведении конкурсной процедуры о закупке средств реабилитации в единой информационной системе не размещалось. Необходимые контракты в определенные законодательством сроки не были заключены.

По итогам проверки прокурором в суд направлено в суд 15 исковых заявлений об обязании отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю обеспечить инвалидов техническими средствами реабилитации, взыскать компенсацию морального вреда.

Чернушинский районный суд исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. После вступления решений суда в законную силу надзорный орган проконтролирует их фактическое исполнение.

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#Общество#Суд#Прокуратура#Чернушка#Инвалид
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