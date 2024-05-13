Пятнадцать инвалидов из Чернушки лишены средств реабилитации из-за чиновников

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
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Updated Сегодня, 15:55
Прокуратура Чернушинского района провела проверку исполнения Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю законодательства о социальной защите населения на территории округа. О выявленных нарушениях сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.
Индивидуальными программами реабилитации инвалидов предусмотрено получение различных видов технических средств реабилитации: ходунков, костылей, тростей, слуховых аппаратов и т. д. Между тем, ведомством извещение о проведении конкурсной процедуры о закупке средств реабилитации в единой информационной системе не размещалось. Необходимые контракты в определенные законодательством сроки не были заключены.
По итогам проверки прокурором в суд направлено в суд 15 исковых заявлений об обязании отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю обеспечить инвалидов техническими средствами реабилитации, взыскать компенсацию морального вреда.
Чернушинский районный суд исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. После вступления решений суда в законную силу надзорный орган проконтролирует их фактическое исполнение.