Россияне снова могут скачивать обновления Windows и Office

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
То же самое относится и к программному пакету Office — его образ можно загрузить без установки дополнительного программного обеспечения. Об этом пишет newsler.ru со ссылкой на «Известия».
По словам президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, Microsoft в настоящее время ищет способы оставаться на российском рынке. Он отметил, что, даже если компания заявляет об обратном, то в частных разговорах они обещали полную поддержку своего программного обеспечения.
Кроме того, корпорация не ограничила доступ российским IT-компаниям к своему программному обеспечению, как подтверждают несколько респондентов из отечественных организаций. В настоящее время Microsoft исследует вопрос о приостановке доступа к облачным продуктам, чтобы минимизировать возможные отключения. Об этом сообщил президент компании Siftline Андрей Благоразумов.
Microsoft также не препятствует приобретению и активации новых лицензий через параллельный импорт. Отказались от использования этого программного обеспечения пока только российские государственные организации. Коммерческие предприятия планируют продолжать работу в программном пакете Office до тех пор, пока его использование не будет запрещено официально.