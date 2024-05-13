Россияне снова могут скачивать обновления Windows и Office

Microsoft также не препятствует приобретению и активации новых лицензий через параллельный импорт. Отказались от использования этого программного обеспечения пока только российские государственные организации. Коммерческие предприятия планируют продолжать работу в программном пакете Office до тех пор, пока его использование не будет запрещено официально.