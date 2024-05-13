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Modified Сегодня, 11:49

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Россияне снова могут скачивать обновления Windows и Office

13 мая 2024, 11:46
Американская компания Microsoft предоставила российским пользователям возможность загружать крупные обновления своих продуктов без необходимости использования виртуальной частной сети (VPN). Теперь Windows 11 23H2 доступна для скачивания на компьютеры прямо из Сети.

То же самое относится и к программному пакету Office — его образ можно загрузить без установки дополнительного программного обеспечения. Об этом пишет newsler.ru со ссылкой на «Известия».

По словам президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, Microsoft в настоящее время ищет способы оставаться на российском рынке. Он отметил, что, даже если компания заявляет об обратном, то в частных разговорах они обещали полную поддержку своего программного обеспечения.

Кроме того, корпорация не ограничила доступ российским IT-компаниям к своему программному обеспечению, как подтверждают несколько респондентов из отечественных организаций. В настоящее время Microsoft исследует вопрос о приостановке доступа к облачным продуктам, чтобы минимизировать возможные отключения. Об этом сообщил президент компании Siftline Андрей Благоразумов.

Microsoft также не препятствует приобретению и активации новых лицензий через параллельный импорт. Отказались от использования этого программного обеспечения пока только российские государственные организации. Коммерческие предприятия планируют продолжать работу в программном пакете Office до тех пор, пока его использование не будет запрещено официально.

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