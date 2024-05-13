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Published Сегодня, 12:04

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Сбежал из электрички, прятался на даче. Под Пермь нашли разыскиваемого подростка

Сбежал из электрички, прятался на даче. Под Пермь нашли разыскиваемого подростка

13 мая 2024, 12:04
Фото: 1MI
Транспортные полицейские установили местонахождение тинэйджера, объявленного в розыск.

На днях сотрудники Пермского ЛО МВД России на транспорте нашли и передали законным представителям 14-летнего подростка. С 2022 года мальчик состоит на учете в ПДН территориального ОВД за бродяжничество, сообщает пресс-служба ведомства.

Ориентировка с описанием внешности и примет подростка поступила в транспортную полицию из городского УМВД Перми. Педагог частного приюта, в котором содержался мальчик, по договоренности с законным представителем, посадила несовершеннолетнего на станции Верещагино в электропоезд до Перми, где его должна была встретить мать. До места назначения подросток так и не доехал, после чего его объявили в розыск.

Транспортные полицейские обнаружили юного беглеца в поселке Ласьвинские Хутора на территории садового товарищества, где у его родителей имеется дачный дом. Разбив стекло в жилище, подросток проник внутрь, где и прятался. С тинэйджером все хорошо.

Инспекторы по делам несовершеннолетних Пермского ЛО провели с мальчиком профилактическую беседу. Отвечая на вопрос о причинах своего поведения, юноша пояснил, что ему просто не нравится проживать дома и посещать школу. Впрочем, как полагают транспортные полицейские, причиной последнего побега может быть причастность юного пермяка к хищению мобильного телефона у одного из воспитанников приюта, в котором он до недавнего времени жил. В настоящее время эта информация проверяется, по итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Инспекторы отвезли мальчика к родителям в Пермь.

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#Происшествия#Полиция#Трудный подросток
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