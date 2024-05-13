Сбежал из электрички, прятался на даче. Под Пермь нашли разыскиваемого подростка

Инспекторы по делам несовершеннолетних Пермского ЛО провели с мальчиком профилактическую беседу. Отвечая на вопрос о причинах своего поведения, юноша пояснил, что ему просто не нравится проживать дома и посещать школу. Впрочем, как полагают транспортные полицейские, причиной последнего побега может быть причастность юного пермяка к хищению мобильного телефона у одного из воспитанников приюта, в котором он до недавнего времени жил. В настоящее время эта информация проверяется, по итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.