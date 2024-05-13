Спрос на медработников в Пермском крае вырос в полтора раза

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В Пермском крае увеличилось число вакансий в сфере медицины и фармацевтики. В апреле их число выросло к году на 56% и превысило 1,2 тыс. Если говорить о периоде с января по апрель, то вакансий стало больше на 30% по сравнению с 2023 годом, сообщает hh.ru
Сильнее всего увеличилось число вакансий на должности: специалисты по сертификации — рост +77% к году, врачей — +59%, главврачей — +48%. Самую высокую зарплату предлагают главврачам — 90 тыс. рублей, медицинским представителям — 85 тыс. рублей, врачам — 59,9 тыс. рублей.
На одну вакансию врача в апреле приходилось всего 0,4 резюме, на вакансию главврача — одно резюме, медсестры/медбратья — 1,8 резюме.