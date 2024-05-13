Спрос на медработников в Пермском крае вырос в полтора раза

В Пермском крае увеличилось число вакансий в сфере медицины и фармацевтики. В апреле их число выросло к году на 56% и превысило 1,2 тыс. Если говорить о периоде с января по апрель, то вакансий стало больше на 30% по сравнению с 2023 годом, сообщает hh.ru