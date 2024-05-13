Стало известно, сколько жители Пермского края тратят на вредные привычки в месяц

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
В Пермском крае вредные привычки есть у 95% жителей. Самая распространенная — отсутствие физической активности: 45% опрошенных не делают зарядку или не занимаются фитнесом, 20% — ведут сидячий образ жизни из-за работы в офисе.
Какие еще вредные привычки есть у пермяков:
Кроме того, пермяки стали больше тратить на вредные привычки. Лишь 25% сократили траты на них. Каждый второй пермяк стал больше тратить на эту позицию. 58% пермяков тратят на фастфуд, алкоголь, сигареты и другие привычки до 5 тыс. рублей в месяц, 37% — от 5 до 15 тыс. рублей. 5% опрошенных тратят более 15 тыс. рублей, следует из данных «Ренессанс Страхование» и «Зарплаты.ру».
Большинство пермяков говорят (63%), что понимают опасность вредных привычек, но отказаться от них пытаются только 21%.