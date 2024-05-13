Стало известно, сколько жители Пермского края тратят на вредные привычки в месяц

Кроме того, пермяки стали больше тратить на вредные привычки. Лишь 25% сократили траты на них. Каждый второй пермяк стал больше тратить на эту позицию. 58% пермяков тратят на фастфуд, алкоголь, сигареты и другие привычки до 5 тыс. рублей в месяц, 37% — от 5 до 15 тыс. рублей. 5% опрошенных тратят более 15 тыс. рублей, следует из данных «Ренессанс Страхование» и «Зарплаты.ру».