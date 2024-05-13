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Треть пермяков тратят на вредные привычки до 15 тысяч рублей в месяц

Стало известно, сколько жители Пермского края тратят на вредные привычки в месяц

13 мая 2024, 06:10
Фото: ideogram.ai

Треть пермяков тратят на вредные привычки до 15 тысяч рублей в месяц

Пермяки стали тратить на вредные привычки больше.

В Пермском крае вредные привычки есть у 95% жителей. Самая распространенная — отсутствие физической активности: 45% опрошенных не делают зарядку или не занимаются фитнесом, 20% — ведут сидячий образ жизни из-за работы в офисе.

Какие еще вредные привычки есть у пермяков:

  • 55% — слишком много сладкого;
  • 30% — слишком много времени за компьютером;
  • 25% — злоупотребление фастфудом;
  • 20% — курение;
  • 15% — чтение негативных новостей;
  • 15% — энергетики;
  • 13% — злоупотребление алкоголем;
  • 7% — злоупотребление жесткими диетами

Кроме того, пермяки стали больше тратить на вредные привычки. Лишь 25% сократили траты на них. Каждый второй пермяк стал больше тратить на эту позицию. 58% пермяков тратят на фастфуд, алкоголь, сигареты и другие привычки до 5 тыс. рублей в месяц, 37% — от 5 до 15 тыс. рублей. 5% опрошенных тратят более 15 тыс. рублей, следует из данных «Ренессанс Страхование» и «Зарплаты.ру».

Большинство пермяков говорят (63%), что понимают опасность вредных привычек, но отказаться от них пытаются только 21%.

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#Здоровье#Пермь#Курение#Алкоголь
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