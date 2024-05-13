Стоимость вторичного жилья в Перми продолжает снижаться

В годовом выражении стоимость цен на вторичном рынке недвижимости увеличились на 12% с 92 тыс. рублей за квадратный метр в мае прошлого года. Как указывают эксперты, по причине перетока покупателей из сегмента новостроек возможен рост спроса на «вторичку», однако ценовые прогнозы пока расходятся.