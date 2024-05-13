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Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Стоимость вторичного жилья в Перми продолжает снижаться

Стоимость вторичного жилья в Перми продолжает снижаться

13 мая 2024, 11:51
Фото: properm.ru
Из-за перетока покупателей из сегмента новостроек может вырасти спрос на вторичный рынок жилья.

Вторичное жилье в Перми продолжает дешеветь. Так, средняя стоимость одного квадратного метра на «вторичке» сложилась в 103 тыс. рублей, что на 0,5% меньше апрельских цен. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные «Циан. Аналитика».

В годовом выражении стоимость цен на вторичном рынке недвижимости увеличились на 12% с 92 тыс. рублей за квадратный метр в мае прошлого года. Как указывают эксперты, по причине перетока покупателей из сегмента новостроек возможен рост спроса на «вторичку», однако ценовые прогнозы пока расходятся.

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#Пермь#Новостройки#Цены#Рынок недвижимости#Покупатели
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