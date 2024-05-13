Стоимость вторичного жилья в Перми продолжает снижаться

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Вторичное жилье в Перми продолжает дешеветь. Так, средняя стоимость одного квадратного метра на «вторичке» сложилась в 103 тыс. рублей, что на 0,5% меньше апрельских цен. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные «Циан. Аналитика».
В годовом выражении стоимость цен на вторичном рынке недвижимости увеличились на 12% с 92 тыс. рублей за квадратный метр в мае прошлого года. Как указывают эксперты, по причине перетока покупателей из сегмента новостроек возможен рост спроса на «вторичку», однако ценовые прогнозы пока расходятся.