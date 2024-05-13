Страшная цифра. Число погибших после обрушения дома в Белгороде увеличилось

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Число погибших после обрушения дома в Белгороде увеличилось до 15. Спасатели продолжают разбирать завалы и ночью. По последним данным МЧС, 13 мая около 3:00 по московскому времени удалось найти 15 тел, среди погибших двое детей. В Минздраве Белгородской ранее уточняли, что пострадал 31 человек.
Подъезд многоэтажки рухнул после обстрела со стороны ВСУ. В Минобороны РФ уточняют, что здание повредили фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».
После начала поисковых работ рухнула часть крыши дома, трое спасателей получили травмы. Обрушились все десять этажей в подъезде дома, пострадали 40 квартир. Некоторых жильцов эвакуировали из здания с помощью автовышки, так как они оказались заблокированы в здании из-за разрушения лестницы и лифта.