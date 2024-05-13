Страшная цифра. Число погибших после обрушения дома в Белгороде увеличилось

После начала поисковых работ рухнула часть крыши дома, трое спасателей получили травмы. Обрушились все десять этажей в подъезде дома, пострадали 40 квартир. Некоторых жильцов эвакуировали из здания с помощью автовышки, так как они оказались заблокированы в здании из-за разрушения лестницы и лифта.