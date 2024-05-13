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«Уралхим» высадил яблони, груши и кедры в Черняевском лесу

«Уралхим» высадил яблони, груши и кедры в Черняевском лесу

13 мая 2024, 10:44
Фото: Андрей Хузин
Более 50 человек приняли участие в озеленении города.

В рамках благотворительной программы «Уралхим» — региону» филиал «ПМУ» приобрел 30 саженцев-крупномеров яблонь и груш, 150 саженцев сибирского кедра для высадки в Черняевском лесу, а также предоставил удобрение для этого.

В зеленой акции приняли участие более 50 человек. Это сотрудники филиалов «ПМУ» и «ОЦО» АО «ОХК „Уралхим“, а также ветераны предприятия и студенты Краевого индустриального техникума. Оператором проекта выступил благотворительный экологический фонд „Обитаемый Урал“.

Фото: Андрей Хузин

Михаил Шмаков, аппаратчик цеха погрузки продукции филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:

— Чистый воздух нужен всем. Я рад принимать участие в таком благородном деле, как озеленение города. Черняевский лес — наше любимое место отдыха, поэтому мы с удовольствием вносим вклад в повышение его биоразнообразия.

О правилах посадки плодовых деревьев и сибирского кедра с закрытой корневой системой волонтерам рассказал лесничий Черняевского леса Вадим Саначев. Он, в свою очередь, получил консультацию специалистов «Уралхима» об использовании удобрения SOLAR NPK micro Старт.

Ксения Белоусова, руководитель агрономической службы АО «ОХК „Уралхим“:

— Это удобрение будет способствовать активному росту и развитию корневой системы растения на новом месте. Его нужно вносить по 50 граммов под каждый саженец. SOLAR NPK micro Старт поможет новым деревьям начать активный рост, повлияет на развитие мощной и разветвленной корневой системы, на здоровый ярко-зеленый цвет листьев и хвои.

Комплексное удобрение SOLAR NPK micro Старт имеет в составе азот, фосфор и калий — основные питательные макроэлементы, а также серу, магний и комплекс микроэлементов в легкодоступной для растений форме.

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