properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Утопившему ружье соликамцу предъявили обвинение в убийстве

Утопившему ружье соликамцу предъявили обвинение в убийстве

13 мая 2024, 14:53
Фото: СУ СКР по Пермскому краю
Мужчина убил знакомого тремя выстрелами.

Жителю Соликамского городского округа предъявлено обвинение в совершении убийства. 59-летний соликамец застрелил знакомого, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Вечером 1 мая обвиняемый, находясь во дворе одного из частных домов в поселке Вильва трижды выстрелил из охотничьего ружья в своего знакомого. От полученных ранений 52- летний мужчина скончался на месте преступления, а злоумышленник скрылся.

Оперативниками и следствием обвиняемый в кратчайший срок был установлен и задержан. В ходе проведения следственных действий изъято орудие совершенного преступления и гильзы, допрашиваются свидетели, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Сегодня стало известно, что из реки Вильва водолазами было вынуто ружье и патроны, сброшенные туда убийцей.

Следственным отделом по Соликамску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю 59-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, отмечают в следкоме.

Читайте также:
Верховный суд РФ оставил в силе пожизненный приговор пермскому убийце БекмансуровуОпекун девочки из Соликамска пытается отсудить миллион у обвиняемой в убийстве материКак подросток убил молодую мать из Прикамья, которую нашли голой? Версия следователей
#Происшествия#Общество#Убийство#Су скр#Соликамск
Подпишитесь
Юрий Трутнев утверждён на посту вице-премьера — куратора Дальнего Востока
Сегодня, 13:29
В Перми за подделку документов начали судить депутата
Сегодня, 12:58
Стоимость вторичного жилья в Перми продолжает снижаться
Сегодня, 11:51
В Перми до 20 мая продлён отопительный сезон
Сегодня, 13:40
Спрос на медработников в Пермском крае вырос в полтора раза
Сегодня, 10:52
В каких детских лагерях можно отдохнуть пермякам
Сегодня, 11:48
"