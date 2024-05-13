Утопившему ружье соликамцу предъявили обвинение в убийстве

Оперативниками и следствием обвиняемый в кратчайший срок был установлен и задержан. В ходе проведения следственных действий изъято орудие совершенного преступления и гильзы, допрашиваются свидетели, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Сегодня стало известно, что из реки Вильва водолазами было вынуто ружье и патроны, сброшенные туда убийцей.