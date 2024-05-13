Утопившему ружье соликамцу предъявили обвинение в убийстве

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
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Updated Сегодня, 14:54
Жителю Соликамского городского округа предъявлено обвинение в совершении убийства. 59-летний соликамец застрелил знакомого, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Вечером 1 мая обвиняемый, находясь во дворе одного из частных домов в поселке Вильва трижды выстрелил из охотничьего ружья в своего знакомого. От полученных ранений 52- летний мужчина скончался на месте преступления, а злоумышленник скрылся.
Оперативниками и следствием обвиняемый в кратчайший срок был установлен и задержан. В ходе проведения следственных действий изъято орудие совершенного преступления и гильзы, допрашиваются свидетели, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Сегодня стало известно, что из реки Вильва водолазами было вынуто ружье и патроны, сброшенные туда убийцей.
Следственным отделом по Соликамску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю 59-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, отмечают в следкоме.