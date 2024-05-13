В каких детских лагерях можно отдохнуть пермякам

Детский загородный оздоровительный лагерь «Заря» находится в селе Гамово Пермского района. В нем организован активный отдых, вкусные обеды, а также проводятся креативные мероприятия и зажигательные дискотеки. «С нами каждый сможет найти себе занятие по вкусу, в соответствии со своими интересами, увлечениями, способностями и мотивацией», — говорится в сообщении на сайте лагеря.