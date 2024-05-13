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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

В каких детских лагерях Перми можно отдохнуть детям летом 2024 года

В каких детских лагерях можно отдохнуть пермякам

13 мая 2024, 11:48
Фото: ideogram.ai

В каких детских лагерях Перми можно отдохнуть детям летом 2024 года

Выбрали несколько лагерей из тех, что находятся поблизости — в Пермском районе.

«Заря»

Детский загородный оздоровительный лагерь «Заря» находится в селе Гамово Пермского района. В нем организован активный отдых, вкусные обеды, а также проводятся креативные мероприятия и зажигательные дискотеки. «С нами каждый сможет найти себе занятие по вкусу, в соответствии со своими интересами, увлечениями, способностями и мотивацией», — говорится в сообщении на сайте лагеря.

Путевки на каждую смену лагеря стоят по 46 тыс. рублей каждая, одна смена традиционной продолжительности три недели, или 21 день. График выглядит так:

  • 1 смена — 31 мая — 20 июня;
  • 2 смена — 23 июня — 13 июля;
  • 3 смена — 16 июля — 5 августа;
  • 4 смена — 8 августа — 28 августа.
Фото: unsplash.com

«Звездный»

Лагерь «Звездный» находится за микрорайоном Гайва, в поселке Социалистический. В нем обещают родителям всесторонне развивать гибкие навыки ребенка, важные для общения, учебы, семейной жизни и карьеры. В перечне таких навыков указаны ответственность, самоорганизация, навыки решения проблем и общения с другими людьми.

Дети учатся новым профессиям и развивают хобби. За смену ребенок проходит три мастер-класса (каждый длится одну неделю). На выбор дается до 70 курсов разных направлений. Из развлечений — мероприятия по тематике смены, дискотеки, спортивные занятия и концерты.

Смены и цена путевок:

  • 1 — 21 июня, «Ожившая книга», 51 870 рублей;
  • 23 июня — 13 июля, «Империя», 52 670 рублей;
  • 15 июля — 4 августа, «Звезды в Звездном», 57 770 рублей;
  • 6 — 26 августа, «Большие гонки», 51 870 рублей.
Фото: unsplash.com

«Солнышко»

Детский оздоровительный лагерь «Солнышко» находится в деревне Трухинята Пермского района. В лагере обещают уникальную программу времяпровождения, которую создает креативная команда. Также подчеркивается, что территория «Солнышка» обрабатывается от клещей и других насекомых восемь раз за сезон. В лагере установлена система видеонаблюдения.

Сейчас остались путевки только на одну смену длиной 14 дней — с 17 по 30 августа. Стоимость — 29 тыс. рублей. Прошлый смены длились 21 день и стоили 45 тыс. рублей каждая, но путевки на них уже раскуплены.

Фото: unsplash.com
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