В каких детских лагерях можно отдохнуть пермякам

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Детский загородный оздоровительный лагерь «Заря» находится в селе Гамово Пермского района. В нем организован активный отдых, вкусные обеды, а также проводятся креативные мероприятия и зажигательные дискотеки. «С нами каждый сможет найти себе занятие по вкусу, в соответствии со своими интересами, увлечениями, способностями и мотивацией», — говорится в сообщении на сайте лагеря.
Путевки на каждую смену лагеря стоят по 46 тыс. рублей каждая, одна смена традиционной продолжительности три недели, или 21 день. График выглядит так:
Лагерь «Звездный» находится за микрорайоном Гайва, в поселке Социалистический. В нем обещают родителям всесторонне развивать гибкие навыки ребенка, важные для общения, учебы, семейной жизни и карьеры. В перечне таких навыков указаны ответственность, самоорганизация, навыки решения проблем и общения с другими людьми.
Дети учатся новым профессиям и развивают хобби. За смену ребенок проходит три мастер-класса (каждый длится одну неделю). На выбор дается до 70 курсов разных направлений. Из развлечений — мероприятия по тематике смены, дискотеки, спортивные занятия и концерты.
Смены и цена путевок:
Детский оздоровительный лагерь «Солнышко» находится в деревне Трухинята Пермского района. В лагере обещают уникальную программу времяпровождения, которую создает креативная команда. Также подчеркивается, что территория «Солнышка» обрабатывается от клещей и других насекомых восемь раз за сезон. В лагере установлена система видеонаблюдения.
Сейчас остались путевки только на одну смену длиной 14 дней — с 17 по 30 августа. Стоимость — 29 тыс. рублей. Прошлый смены длились 21 день и стоили 45 тыс. рублей каждая, но путевки на них уже раскуплены.