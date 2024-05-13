В Перми до 20 мая продлён отопительный сезон

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Отопительный сезон в Перми продлён до 20 мая. Соответствующее постановление опубликовано администрацией города.
Ранее сообщалось, что подача тепла завершится 13 мая, однако из-за аномальных холодов, продолжающихся на территории Прикамья, сроки окончания отопительного сезона были скорректированы.
«Дал поручение департаменту ЖКХ администрации Перми продлить отопительный сезон до установления необходимых плюсовых температур. Ранее предполагалось отключить подачу отопления с 13 мая, но мы видим, что теплая погода придет в город как минимум через неделю. Поэтому срок отключения отопления переносим на 20 мая», — сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.