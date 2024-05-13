В Перми до 20 мая продлён отопительный сезон

«Дал поручение департаменту ЖКХ администрации Перми продлить отопительный сезон до установления необходимых плюсовых температур. Ранее предполагалось отключить подачу отопления с 13 мая, но мы видим, что теплая погода придет в город как минимум через неделю. Поэтому срок отключения отопления переносим на 20 мая», — сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.