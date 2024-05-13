В Перми школьница избивает сверстниц и снимает это на видео

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на избиение школьниц в Перми. Подписчики написали Мизулиной, что пермячка избивает девочек 10-14 лет и снимает это на видео: «Прошу вас как-то отреагировать на это». Мизулина написала, что обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку данной информации.
Ранее в соцсетях появились видео, на котором девочка избивает сверстниц. Одно из видео якобы снято в ТРЦ «iMall Эспланада», другое — на улице еще в ноябре 2023 года. Эпизоды с избиениями нападавшая выкладывала в соцсети, на них обратили внимание после публикаций в Telegram-каналах. Затем появилось видео, на котором нападавшая извиняется за свое поведение.
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили Properm.ru, что узнали об избиениях из социальных сетей. Сейчас в отделе полиции в Ленинском районе зарегистрирован материал. Проводится проверка.