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Екатерина Мизулина потребовала провести проверку из-за избиения школьниц в Перми

В Перми школьница избивает сверстниц и снимает это на видео

13 мая 2024, 04:42

Екатерина Мизулина потребовала провести проверку из-за избиения школьниц в Перми

Нападавшая извинилась за свои поступки после общественного резонанса.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на избиение школьниц в Перми. Подписчики написали Мизулиной, что пермячка избивает девочек 10-14 лет и снимает это на видео: «Прошу вас как-то отреагировать на это». Мизулина написала, что обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку данной информации.

Ранее в соцсетях появились видео, на котором девочка избивает сверстниц. Одно из видео якобы снято в ТРЦ «iMall Эспланада», другое — на улице еще в ноябре 2023 года. Эпизоды с избиениями нападавшая выкладывала в соцсети, на них обратили внимание после публикаций в Telegram-каналах. Затем появилось видео, на котором нападавшая извиняется за свое поведение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили Properm.ru, что узнали об избиениях из социальных сетей. Сейчас в отделе полиции в Ленинском районе зарегистрирован материал. Проводится проверка.

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#Видео#Пермь#Детский мир
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