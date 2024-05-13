В Перми школьница избивает сверстниц и снимает это на видео

Ранее в соцсетях появились видео, на котором девочка избивает сверстниц. Одно из видео якобы снято в ТРЦ «iMall Эспланада», другое — на улице еще в ноябре 2023 года. Эпизоды с избиениями нападавшая выкладывала в соцсети, на них обратили внимание после публикаций в Telegram-каналах. Затем появилось видео, на котором нападавшая извиняется за свое поведение.