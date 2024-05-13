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В Перми скончался глава краевого союза потребительских обществ

В Перми скончался глава краевого союза потребительских обществ. Что о нем известно

13 мая 2024, 04:01
Фото: Properm.ru / vk.com/public21490331

В Перми скончался глава краевого союза потребительских обществ

Прощание с Романченко состоится во вторник.

В Перми 10 мая на 74 году жизни ушел из жизни председатель Совета Пермского краевого союза потребительских обществ, кандидат экономических наук Владимир Романченко. Информация опубликована на сайте союза.

В потребительской кооперации Романченко начал работать еще в 1986 году, с декабря 2001 года был руководителем. Был награжден почетной грамотой Минсельхоза РФ, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени, званием «Почетный работник агропромышленного комплекса России».

Родился Владимир Романченко 22 июня 1950 года в Белгородской области. Прощание с ним состоится 14 мая в Перми на улице Кировоградская, 194.

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#Пермь#Смерть#Погиб
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