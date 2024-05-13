В Перми скончался глава краевого союза потребительских обществ. Что о нем известно

В потребительской кооперации Романченко начал работать еще в 1986 году, с декабря 2001 года был руководителем. Был награжден почетной грамотой Минсельхоза РФ, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени, званием «Почетный работник агропромышленного комплекса России».