В Перми скончался глава краевого союза потребительских обществ. Что о нем известно

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
В Перми 10 мая на 74 году жизни ушел из жизни председатель Совета Пермского краевого союза потребительских обществ, кандидат экономических наук Владимир Романченко. Информация опубликована на сайте союза.
В потребительской кооперации Романченко начал работать еще в 1986 году, с декабря 2001 года был руководителем. Был награжден почетной грамотой Минсельхоза РФ, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени, званием «Почетный работник агропромышленного комплекса России».
Родился Владимир Романченко 22 июня 1950 года в Белгородской области. Прощание с ним состоится 14 мая в Перми на улице Кировоградская, 194.