В Пермском крае простились с 42-летним рядовым с позывным «Татарин»

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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В Пермском крае простились с 42-летним рядовым, убитым в ходе специальной военной операции России на Украине. По данным администрации Бардымского округа, Вильнур Кучукбаев родился 3 августа 1981 года. После школы отучился в Бардымском ПУ-84 по специальности «Водитель-электрогазосварщик». Затем два года отслужил в армии кинологом.
В сентябре 2023 года ушел по контракту на СВО, служил механиком-водителем. Мужчины не стало 24 марта 2024 года. Прощание с военным состоялось 12 мая.
Судя по социальным сетям, родные искали Вильнура через интернет. В апреле его сестра размещала записи в группах, которые специализируются на поисках военных в зоне СВО. Женщина писала, что у пермяка был позывной «Татарин», на связь он не выходил с 27 января.