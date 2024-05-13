В Пермском крае водолазы нашли в реке вещь, которая поможет раскрыть убийство

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:42
Сотрудники Пермской краевой службы спасения нашли в реке Вильва ружье и патроны, из этого оружия убили человека. Спасатели рассказали, что выезд на поиски 7 мая в реке был проведен по распоряжению краевого Минтербеза в Соликамский округ.
Оружие является вещественным доказательством по уголовному делу об убийстве, которое возбуждено СУ СКР по Пермскому краю. За убийство преступнику грозит срок в колонии от 6 до 15 лет.