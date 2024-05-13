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В Пермском крае водолазы нашли в реке ружье, из которого убили человека

В Пермском крае водолазы нашли в реке вещь, которая поможет раскрыть убийство

13 мая 2024, 05:37
Фото: permspas.ru

В Пермском крае водолазы нашли в реке ружье, из которого убили человека

Орудие преступления достали водолазы.

Сотрудники Пермской краевой службы спасения нашли в реке Вильва ружье и патроны, из этого оружия убили человека. Спасатели рассказали, что выезд на поиски 7 мая в реке был проведен по распоряжению краевого Минтербеза в Соликамский округ.

Оружие является вещественным доказательством по уголовному делу об убийстве, которое возбуждено СУ СКР по Пермскому краю. За убийство преступнику грозит срок в колонии от 6 до 15 лет.

Фото: permspas.ru
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#Пермь#Убийство#Ск рф#Ск#Су ск
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