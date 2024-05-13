В Пермском крае водолазы нашли в реке вещь, которая поможет раскрыть убийство

Сотрудники Пермской краевой службы спасения нашли в реке Вильва ружье и патроны, из этого оружия убили человека. Спасатели рассказали, что выезд на поиски 7 мая в реке был проведен по распоряжению краевого Минтербеза в Соликамский округ.