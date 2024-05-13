В Прикамье проводят проверку после гибели мужчины в сгоревшем автомобиле

Неизвестно, когда сгорел автомобиль, в СК говорят, что это было в январе. В начале январе в МЧС писали, что в деревне Низкое Кишертского муниципального округа был обнаружен сгоревший автомобиль. Внутри него находился мужчина. Тогда в качестве предварительной причины пожара называлась неосторожность при курении.