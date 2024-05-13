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В Прикамье проводят проверку после гибели мужчины в сгоревшем автомобиле

В Прикамье проводят проверку после гибели мужчины в сгоревшем автомобиле

13 мая 2024, 09:07
Фото: ideogram.ai
Мужчина скончался еще в начале года.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обнаружения тела мужчины в сгоревшем автомобиле в Прикамье. К следователям поступило обращение, в котором было заявлено о несогласии с ходом установления обстоятельств смерти 63-летнего мужчины.

Пермяк, работающий водителем такси, перестал выходить на связь. Уже на следующий день его тело обнаружили в сгоревшем автомобиле — это произошло еще в январе 2024 года.

«До настоящего времени все обстоятельства произошедшего не установлены. Высказывается предположение, что его смерть носит криминальный характер», — пояснили в СУ СКР.

Сейчас в краевом СК проводится проверка, после ее завершения о результатах должны доложить Бастрыкину.

Неизвестно, когда сгорел автомобиль, в СК говорят, что это было в январе. В начале январе в МЧС писали, что в деревне Низкое Кишертского муниципального округа был обнаружен сгоревший автомобиль. Внутри него находился мужчина. Тогда в качестве предварительной причины пожара называлась неосторожность при курении.

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