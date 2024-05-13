В Прикамье проводят проверку после гибели мужчины в сгоревшем автомобиле

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обнаружения тела мужчины в сгоревшем автомобиле в Прикамье. К следователям поступило обращение, в котором было заявлено о несогласии с ходом установления обстоятельств смерти 63-летнего мужчины.
Пермяк, работающий водителем такси, перестал выходить на связь. Уже на следующий день его тело обнаружили в сгоревшем автомобиле — это произошло еще в январе 2024 года.
«До настоящего времени все обстоятельства произошедшего не установлены. Высказывается предположение, что его смерть носит криминальный характер», — пояснили в СУ СКР.
Сейчас в краевом СК проводится проверка, после ее завершения о результатах должны доложить Бастрыкину.
Неизвестно, когда сгорел автомобиль, в СК говорят, что это было в январе. В начале январе в МЧС писали, что в деревне Низкое Кишертского муниципального округа был обнаружен сгоревший автомобиль. Внутри него находился мужчина. Тогда в качестве предварительной причины пожара называлась неосторожность при курении.