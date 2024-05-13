В центре Перми в воскресенье будет перекрыто движение

Центральные улицы города будут временно перекрыты для движения транспорта, в центре запретят парковку и ограничат движение транспорта с 7:00 до 15:00. Красную линию на схеме будет нельзя пересечь на автомобиле, нельзя будет и выехать из дворов домов, расположенных на этой красной линии. Все машины в парковочных местах по пути следования марафона будут эвакуированы. Также в это время будет закрыт вход на набережную Камы, трасса полумарафона проходит и там.