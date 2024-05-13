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Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

В центре Перми в воскресенье будет перекрыто движение

В центре Перми в воскресенье будет перекрыто движение

13 мая 2024, 05:27
Фото: 1MI
В городе проведут полумарафон ЗаБег РФ

Полумарафон ЗаБег РФ пройдет в Перми 19 мая. В рамках его проведения будут введены ограничения движения в центре города, сообщают организаторы.

Центральные улицы города будут временно перекрыты для движения транспорта, в центре запретят парковку и ограничат движение транспорта с 7:00 до 15:00. Красную линию на схеме будет нельзя пересечь на автомобиле, нельзя будет и выехать из дворов домов, расположенных на этой красной линии. Все машины в парковочных местах по пути следования марафона будут эвакуированы. Также в это время будет закрыт вход на набережную Камы, трасса полумарафона проходит и там.

Пешеходный проход будет организован на перекрёстках, и, конечно, будет обеспечен проезд автомобилей экстренных служб.

В рамках полумарафона, который проходит более чем в 80 городах России, бегуны пробегут четыре дистанции: 21 км, 10 км, 5 км и детскую дистанцию в 1 км. Кроме того, запланирована северная ходьба на 5 км.

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#Пермская езда#Пермь#Ограничение движения#Перекрытие движения#Транспорт#Забег#Дорожное движение
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