В выставочном центре «Пермь Экспо» сменился руководитель

Как сообщает издание, инициатива сменить главу поступила от владельца организации в связи с решением изменить концепцию выставочного центра. Отмечается, что за год работы Пелявиной компания существенно улучшила финансовые показатели. Так, в прошлом году выручка организации выросла почти в три раза — с 17,4 млн руб. до 48,4 млн руб. Вместе с тем, убытки «Пермь Экспо» уменьшились с 70,1 млн руб. до 33,9 млн руб.