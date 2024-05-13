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Руководитель выставочного центра «Пермь Экспо» Анастасия Пелявина покинула пост

В выставочном центре «Пермь Экспо» сменился руководитель

13 мая 2024, 05:37
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru / properm.ru

Руководитель выставочного центра «Пермь Экспо» Анастасия Пелявина покинула пост

Управлять компанией теперь будет Фонд развития Пермского края.

Руководитель выставочного центра ООО «Пермь Экспо» Анастасия Пелявина покинула пост. Управлять компанией теперь будет Фонд развития Пермского края (ФРПК). Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса «СПАРК-Интерфакс».

Возглавила выставочный центр Пелявина в апреле 2023 года. До этого она работала в проектном отделе ФРПК и занималась развитием пространства «Завода Шпагина». В тот момент проект по заводу был приостановлен, на фоне чего Пелявину перевели в «Пермь Экспо».

Как сообщает издание, инициатива сменить главу поступила от владельца организации в связи с решением изменить концепцию выставочного центра. Отмечается, что за год работы Пелявиной компания существенно улучшила финансовые показатели. Так, в прошлом году выручка организации выросла почти в три раза — с 17,4 млн руб. до 48,4 млн руб. Вместе с тем, убытки «Пермь Экспо» уменьшились с 70,1 млн руб. до 33,9 млн руб.

По данным сервиса Rusprofile, основной специализацией ООО «Пермь Экспо» является деятельность по организации конференций и выставок. Основано общество в апреле 2022 года. Кредиторская задолженность компании в 2023 году снизилась на 23%, составив 24 млн рублей. Чистая прибыль за тот же отчетный период составила 34 млн рублей, увеличившись на 52% в годовом выражении.

#Завод шпагина#СПАРК-Интерфакс#Фонд развития Пермского края#Чистая прибыль#Анастасия Пелявина#Выставочный центр#Финансовые показатели
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