В выставочном центре «Пермь Экспо» сменился руководитель

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:40
Руководитель выставочного центра ООО «Пермь Экспо» Анастасия Пелявина покинула пост. Управлять компанией теперь будет Фонд развития Пермского края (ФРПК). Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса «СПАРК-Интерфакс».
Возглавила выставочный центр Пелявина в апреле 2023 года. До этого она работала в проектном отделе ФРПК и занималась развитием пространства «Завода Шпагина». В тот момент проект по заводу был приостановлен, на фоне чего Пелявину перевели в «Пермь Экспо».
Как сообщает издание, инициатива сменить главу поступила от владельца организации в связи с решением изменить концепцию выставочного центра. Отмечается, что за год работы Пелявиной компания существенно улучшила финансовые показатели. Так, в прошлом году выручка организации выросла почти в три раза — с 17,4 млн руб. до 48,4 млн руб. Вместе с тем, убытки «Пермь Экспо» уменьшились с 70,1 млн руб. до 33,9 млн руб.
По данным сервиса Rusprofile, основной специализацией ООО «Пермь Экспо» является деятельность по организации конференций и выставок. Основано общество в апреле 2022 года. Кредиторская задолженность компании в 2023 году снизилась на 23%, составив 24 млн рублей. Чистая прибыль за тот же отчетный период составила 34 млн рублей, увеличившись на 52% в годовом выражении.