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Власти Пермского края выделят 33 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Власти Пермского края выделят 33 млрд рублей на расселение аварийного жилья

13 мая 2024, 10:59
За пять лет из ветхого жилья планируется расселить 30,1 тыс. человек.

Правительство Прикамья выделит 33 млрд рублей на расселение пермяков из аварийного жилья. При этом 18,6 млрд рублей будет направлено «Фондом развития территорий», 8 млрд рублей — региональным бюджетом, остальная часть — муниципалитетами и внебюджетными источниками. Об это сообщило издание «Текст».

Согласно программе, в течение с 2025 по 2030 годы планируется ликвидировать жилищный фонд общей площадью 543,58 тыс. кв. м. и переселить в благоустроенное жилье 30,1 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что без законных оснований жителей бараков на ул. Танкистов, 37, и ул. Космонавта Беляева, 30, решили оставить в ветхом жилье до 2030 года. Прокуратура проанализировала сроки исполнения требований жилищного законодательства и обратилась в суд. Так, государственный орган удовлетворил исковые заявления истца к управлению жилищных отношений мэрии Перми о признании незаконным распоряжения в части срока расселения домов.

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#Аварийное жилье#Суд#Пермский край#Муниципалитеты#Расселение#Мэрия Перми#Фонд развития территорий#Государственный бюджет#Ликвидация жилищного фонда
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