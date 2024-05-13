Власти Пермского края выделят 33 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Правительство Прикамья выделит 33 млрд рублей на расселение пермяков из аварийного жилья. При этом 18,6 млрд рублей будет направлено «Фондом развития территорий», 8 млрд рублей — региональным бюджетом, остальная часть — муниципалитетами и внебюджетными источниками. Об это сообщило издание «Текст».
Согласно программе, в течение с 2025 по 2030 годы планируется ликвидировать жилищный фонд общей площадью 543,58 тыс. кв. м. и переселить в благоустроенное жилье 30,1 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что без законных оснований жителей бараков на ул. Танкистов, 37, и ул. Космонавта Беляева, 30, решили оставить в ветхом жилье до 2030 года. Прокуратура проанализировала сроки исполнения требований жилищного законодательства и обратилась в суд. Так, государственный орган удовлетворил исковые заявления истца к управлению жилищных отношений мэрии Перми о признании незаконным распоряжения в части срока расселения домов.