Власти Пермского края выделят 33 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Ранее сообщалось, что без законных оснований жителей бараков на ул. Танкистов, 37, и ул. Космонавта Беляева, 30, решили оставить в ветхом жилье до 2030 года. Прокуратура проанализировала сроки исполнения требований жилищного законодательства и обратилась в суд. Так, государственный орган удовлетворил исковые заявления истца к управлению жилищных отношений мэрии Перми о признании незаконным распоряжения в части срока расселения домов.