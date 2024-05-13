За застреленного лося житель Нытвы заплатил 400 тысяч рублей возмещения ущерба

В начале марта текущего года, когда охота на парнокопытных запрещена, мужчина застрелил лося. Факт был выявлен специалистом министерства природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края, который заметил в поле капли крови и следы волочения. В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили обвиняемого. В его доме была обнаружена и изъята туша лося.