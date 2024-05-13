За застреленного лося житель Нытвы заплатил 400 тысяч рублей возмещения ущерба

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Сотрудниками отдела МВД России по Нытвенскому городскому округу завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в незаконной охоте, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В начале марта текущего года, когда охота на парнокопытных запрещена, мужчина застрелил лося. Факт был выявлен специалистом министерства природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края, который заметил в поле капли крови и следы волочения. В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили обвиняемого. В его доме была обнаружена и изъята туша лося.
Полицейским нытвенец рассказал, что добыл животное для личного потребления. Ущерб в 400 тыс. рублей за убитое парнокопытное мужчина полностью возместил.
Сейчас охотник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.