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За застреленного лося житель Нытвы заплатил 400 тысяч рублей возмещения ущерба

За застреленного лося житель Нытвы заплатил 400 тысяч рублей возмещения ущерба

13 мая 2024, 12:40
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Мужчина убил животное в период, когда охота запрещена.

Сотрудниками отдела МВД России по Нытвенскому городскому округу завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в незаконной охоте, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В начале марта текущего года, когда охота на парнокопытных запрещена, мужчина застрелил лося. Факт был выявлен специалистом министерства природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края, который заметил в поле капли крови и следы волочения. В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили обвиняемого. В его доме была обнаружена и изъята туша лося.

Полицейским нытвенец рассказал, что добыл животное для личного потребления. Ущерб в 400 тыс. рублей за убитое парнокопытное мужчина полностью возместил.

Сейчас охотник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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#Происшествия#Полиция#Нытва#Охота#Незаконная охота
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