Задержан водитель, который в центре Перми ездил по тротуарам

На видео, снятом участником конфликта, видно, как автомобиль KIA на тротуаре у ТРЦ «Колизей» наехал на ногу пешеходу, который, по его словам, «ждет такси». Водитель легковушки выбежал на улицу и, похоже, пытался напасть на потерпевшего.