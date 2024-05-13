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Updated Сегодня, 06:44

Задержан водитель, который в центре Перми ездил по тротуарам

Задержан водитель, который в центре Перми ездил по тротуарам

13 мая 2024, 06:40
В отношении нарушителя составлены протоколы

После появления в соцсетях видео с автомобилем KIA, который наехал на ногу пермяку у ТРЦ «Колизей» полицией была проведена проверка. Личность водителя установлена, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

На видео, снятом участником конфликта, видно, как автомобиль KIA на тротуаре у ТРЦ «Колизей» наехал на ногу пешеходу, который, по его словам, «ждет такси». Водитель легковушки выбежал на улицу и, похоже, пытался напасть на потерпевшего.

В отношении водителя составлены протоколы по ч. 2 ст. 12.15 «Движение по пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения» и ст. 12.20 «Нарушение правил пользования звуковыми сигналами» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Гибдд
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