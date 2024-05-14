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Александр Бастрыкин раскритиковал работу пермского управления Следкома

Александр Бастрыкин раскритиковал работу пермского управления Следкома

14 мая 2024, 16:10
Фото: СУ СКР по Пермскому краю
Отмечены недоработки пермских следователей в вопросе расследования дел, связанных с реализацией нацпроектов.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел в режиме видео-конференц-связи оперативное совещание по вопросам расследования преступлений в сфере реализации национальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

В ходе совещания, в частности, выступил руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин. Он отметил, что в целях повышения эффективности работы в данном направлении управлением налажено сотрудничество с Контрольно-счетной палатой края, а также создан штаб с участием органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Заслушав доклады руководителей региональных подразделений СК России, глава ведомства поручил провести выездные проверки, по результатам которых будет рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц.

По версии телеграм-канала «Погоны и галстуки» Бастрыкин на совещании потребовал у Головкина доклад по ситуации, а также попросил провести проверки, чтобы решить вопросы о дисциплинарных взысканиях.

Как сообщают в следкоме, глава ведомства поручил руководителям территориальных следственных управлений осуществлять тщательный мониторинг ситуации в регионах с целью получения объективной информации относительно целевого расходования денежных средств, которые выделяются для решения социально значимых вопросов.

Особое внимание Бастрыкин поручил уделять профилактической составляющей, пресекать возможные злоупотребления, коррупционные проявления, расточительство и неэффективные траты на ранних этапах освоения бюджета.

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#Общество#Пермь#Су скр#Александр Бастрыкин#Денис Головкин
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