Александр Бастрыкин раскритиковал работу пермского управления Следкома

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел в режиме видео-конференц-связи оперативное совещание по вопросам расследования преступлений в сфере реализации национальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба следкома.
В ходе совещания, в частности, выступил руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин. Он отметил, что в целях повышения эффективности работы в данном направлении управлением налажено сотрудничество с Контрольно-счетной палатой края, а также создан штаб с участием органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Заслушав доклады руководителей региональных подразделений СК России, глава ведомства поручил провести выездные проверки, по результатам которых будет рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц.
По версии телеграм-канала «Погоны и галстуки» Бастрыкин на совещании потребовал у Головкина доклад по ситуации, а также попросил провести проверки, чтобы решить вопросы о дисциплинарных взысканиях.
Как сообщают в следкоме, глава ведомства поручил руководителям территориальных следственных управлений осуществлять тщательный мониторинг ситуации в регионах с целью получения объективной информации относительно целевого расходования денежных средств, которые выделяются для решения социально значимых вопросов.
Особое внимание Бастрыкин поручил уделять профилактической составляющей, пресекать возможные злоупотребления, коррупционные проявления, расточительство и неэффективные траты на ранних этапах освоения бюджета.