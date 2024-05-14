Александр Бастрыкин раскритиковал работу пермского управления Следкома

В ходе совещания, в частности, выступил руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин. Он отметил, что в целях повышения эффективности работы в данном направлении управлением налажено сотрудничество с Контрольно-счетной палатой края, а также создан штаб с участием органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.