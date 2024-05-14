Аномально холодная ночь прошла в Прикамье. Где были рекордные морозы

Ранее в ГИС-центре ПГНИУ сообщали, что постепенно потепление в Прикамье начнется только со среды, 15 мая. Первая декада месяца в регионе выдалась аномально холодной, среднее значение температуры воздуха было на 6° ниже нормы (норма +8,4°).