Аномально холодная ночь прошла в Прикамье. Где были рекордные морозы

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Ночь на 14 мая в Пермском крае стала аномально холодной. Лишь в одном городе региона, Осе, температура воздуха была плюсовой: +0,3°.
По информации научно-популярного проекта «Метеоролог и я», ночью установлено четыре новых суточных рекорда минимальной температуры воздуха:
Ранее в ГИС-центре ПГНИУ сообщали, что постепенно потепление в Прикамье начнется только со среды, 15 мая. Первая декада месяца в регионе выдалась аномально холодной, среднее значение температуры воздуха было на 6° ниже нормы (норма +8,4°).