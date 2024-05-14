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Published Сегодня, 11:41

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Updated Сегодня, 11:43

Стало известно, где в Прикамье ночью 14 мая зарегистрированы рекордные морозы

Аномально холодная ночь прошла в Прикамье. Где были рекордные морозы

14 мая 2024, 11:41
Фото: ideogram.ai

Стало известно, где в Прикамье ночью 14 мая зарегистрированы рекордные морозы

Постепенное потепление не за горами, говорят синоптики.

Ночь на 14 мая в Пермском крае стала аномально холодной. Лишь в одном городе региона, Осе, температура воздуха была плюсовой: +0,3°.

По информации научно-популярного проекта «Метеоролог и я», ночью установлено четыре новых суточных рекорда минимальной температуры воздуха:

  • Большая Соснова -4°;
  • Вая -3,9°;
  • Кунгур -3,6°;
  • Кочево -3,2°;
  • Верещагино -2,6°.

Ранее в ГИС-центре ПГНИУ сообщали, что постепенно потепление в Прикамье начнется только со среды, 15 мая. Первая декада месяца в регионе выдалась аномально холодной, среднее значение температуры воздуха было на 6° ниже нормы (норма +8,4°).

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#Регион#Прогноз погоды#Пермь#Погода
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