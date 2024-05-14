«Азот» поддержал проект «Территория роста»

В целях развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса администрация Березников оказывает содействие в развитии сельхозтоваропроизводителей. На протяжении пяти лет реализуется проект «Школа фермера», в рамках которого в 2024 году проводятся консультации, обучающие семинары при содействии ГКУ ПК «Центр развития агробизнеса», организуются выездные мероприятия в передовые хозяйства Пермского края, ярмарки.