«Азот» поддержал проект «Территория роста»

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Филиал «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ на ярмарках в Березниках и Усолье традиционно передал представителям личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств МО „Березники“ 3 тыс. тонн азотных удобрений, 1 тыс. мешков по 3 кг каждый.
Проект «Территория роста» филиал «Азот» реализует совместно с Управлением по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города Березники уже пятый год.
В целях развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса администрация Березников оказывает содействие в развитии сельхозтоваропроизводителей. На протяжении пяти лет реализуется проект «Школа фермера», в рамках которого в 2024 году проводятся консультации, обучающие семинары при содействии ГКУ ПК «Центр развития агробизнеса», организуются выездные мероприятия в передовые хозяйства Пермского края, ярмарки.
Участники ярмарок — владельцы личных подсобных хозяйств, фермеры, индивидуальные предприниматели и другие организации из городов Березники, Усолье, Пермь, Оханск. Все мероприятия, ориентированные на развитие сельского хозяйства на территории Березников, осуществляются в рамках реализации муниципальной программы «Экономическое развитие».
Наталья Овсянникова, начальник Управления по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города Березники:
— Проведение ярмарок и участие в них представителей крупных промышленных предприятий показало, насколько важно взаимодействие сельхозтоваропроизводителей и промышленников. За пять лет реализации проекта мы получили рост интереса к сельскохозяйственной деятельности в личных подсобных хозяйствах, повышение урожайности среди хозяйств населения, что крайне важно в наших климатических условиях. Проект «Территория роста» — это, прежде всего, оказание действенной помощи для развития сельскохозяйственного производства.
Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:
— «Уралхим» активно поддерживает фермеров. Продукция «Азота» разработана с учетом интересов потребителей: чтобы удобрить землю и повысить урожайность. Мы всегда принимаем участие в мероприятиях, направленных на развитие сельского хозяйства.