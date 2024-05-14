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Белгородская область попала под ракетный обстрел со стороны ВСУ

Белгородская область подверглась мощному обстрелу ВСУ. Пострадала пенсионерка

14 мая 2024, 05:27
Фото: официальный Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова

Белгородская область попала под ракетный обстрел со стороны ВСУ

Повреждены многоквартирные дома, автомобили и здание школы.

Белгородская область подверглась атаке ВСУ. Минувшей ночью территория региона была обстреляна с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Как сообщили в Минобороны России, 25 реактивных снарядов были уничтожены.

Кроме того, вечером, около 19:30, пресечены попытки украинских военнослужащих совершить атаки по территории Белгородской области. Дежурные средства ПВО сбили над регионом две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один беспилотный летательный аппарат.

Издание Bel.ru сообщает, что во время обстрела Белгорода пострадала женщина. У нее диагностировано осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Сейчас пожилая женщина госпитализирована в областную клиническую больницу.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что после воздушной атаки в Белгоорде повреждено остекление в 21 квартире девяти многоквартирных домов, посечены кровли трех частных домов, а также выбиты окна и посечены фасады общеобразовательной школы №15 и одного коммерческого здания. Повреждены шесть автомобилей и линия электропередачи, работают аварийные службы.

Фото: официальный Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова

В поселке Северный Белгородского района после воздушной атаки пробита кровля одного из частных жилых домов, в селе Репное поврежден один автомобиль.

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#Происшествия#Общество#Военная операция на Украине#Сво#Белгород#Белгородская область
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