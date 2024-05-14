Белгородская область подверглась мощному обстрелу ВСУ. Пострадала пенсионерка

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что после воздушной атаки в Белгоорде повреждено остекление в 21 квартире девяти многоквартирных домов, посечены кровли трех частных домов, а также выбиты окна и посечены фасады общеобразовательной школы №15 и одного коммерческого здания. Повреждены шесть автомобилей и линия электропередачи, работают аварийные службы.