Бизнесменов из Прикамья оштрафовали за продажу игрушек с героями мультиков

Как указывает ведомство, правообладатели «Маши и Медведя» отсудили у предпринимателя 180 тыс. рублей, а анимационная студия «Барбоскиных» — 93 тыс. рублей у бизнесвумен из Чусового. При этом первый произвел компенсацию сразу. Чусовлянка же выплатила штраф только после того, когда ей запретили вылет из страны и наложили запрет на действия с ее недвижимостью.