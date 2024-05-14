Бизнесменов из Прикамья оштрафовали за продажу игрушек с героями мультиков

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Пермские предприниматели оштрафованы за нарушение авторских прав. Один бизнесмен незаконно торговал детской игрой, на коробке которой были изображены герои мультсериала «Маша и Медведь», а другой продавал игрушки в виде героев мультсериала «Барбоскины». Об этом сообщила ГУФССП по Пермскому краю.
Как указывает ведомство, правообладатели «Маши и Медведя» отсудили у предпринимателя 180 тыс. рублей, а анимационная студия «Барбоскиных» — 93 тыс. рублей у бизнесвумен из Чусового. При этом первый произвел компенсацию сразу. Чусовлянка же выплатила штраф только после того, когда ей запретили вылет из страны и наложили запрет на действия с ее недвижимостью.
Все исполнительные производства завершись фактическим исполнением.