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Бизнесменов из Прикамья оштрафовали за продажу игрушек с героями мультиков

Бизнесменов из Прикамья оштрафовали за продажу игрушек с героями мультиков

14 мая 2024, 10:41
Фото: Скриншот из мультфильма «Барбоскины»
Исполнительные производства были фактически исполнены.

Пермские предприниматели оштрафованы за нарушение авторских прав. Один бизнесмен незаконно торговал детской игрой, на коробке которой были изображены герои мультсериала «Маша и Медведь», а другой продавал игрушки в виде героев мультсериала «Барбоскины». Об этом сообщила ГУФССП по Пермскому краю.

Как указывает ведомство, правообладатели «Маши и Медведя» отсудили у предпринимателя 180 тыс. рублей, а анимационная студия «Барбоскиных» — 93 тыс. рублей у бизнесвумен из Чусового. При этом первый произвел компенсацию сразу. Чусовлянка же выплатила штраф только после того, когда ей запретили вылет из страны и наложили запрет на действия с ее недвижимостью.

Все исполнительные производства завершись фактическим исполнением.

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#Пермский край#Авторские права#Прикамье#Маша и медведь#Бизнесмены#Игрушки#Оштрафование#Герои мультиков#Барбоскины
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