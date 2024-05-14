Что посмотреть в Пермском краеведческом музее во время акции «Ночь музеев»

Послушайте экскурсию автора музейных экспозиций и заведующей Музеем-диорамой Ирины Пятаевой, узнайте о городах-заводах — медеплавильном и Пушечном, о Царь-пушке и Царе-молоте, о жизни в мотовилихинской волости на 32 рубля в месяц, а также о революционных событиях в Мотовилихе, появлении Музея-диорамы и другом. Кроме того, полюбуйтесь Пермью через бинокуляр с высоты горы Вышка.