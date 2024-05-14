Что посмотреть в Пермском краеведческом музее во время акции «Ночь музеев»

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:59
В этом году Ночь музеев в Доме Мешкова (6+) посвящена году семьи и 15-летию открытия музея для посетителей. Для участников подготовлена фольклорная программа «Разрешите поплясать, разрешите топнуть» вместе с фольклорным объединением «Медуница». Также в программе:
Как указано на сайте Пермского краеведческого музея, предварительная регистрация на сайте необходима для участия в мероприятиях «Речной вокзал», «Луншöрика, вакуль, вöрись» и «Золотая рыбка». Ночь музеев завершится концертом на террасе Дома Мешкова. Вокально-инструментальный дуэт Глафиры и Алексея Утемовых исполнит композиции Евгения Чичерина и группы «Хмели-Сунели», песни на стихи пермского поэта Дмитрия Долматова и популярные песни российских композиторов.
Акция пройдет с 18:00 до 22:00. Стоимость билетов — от 100 до 500 рублей.
Программа Музея пермских древностей познакомит посетителей с пермским периодом истории Земли и его обитателями на суше и в море. Пермяки и гости города посетят мастер-классы, площадку для малышей, интерактивную площадку «Комната открытий», перформанс «Древние существа», мероприятие-медитацию «Взгляд в прошлое». Также каждый участник сможет приобрести уникальную банкноту, посвященную Пермскому периоду, выпущенную Пермской печатной фабрикой Гознака в сотрудничестве с Пермским краеведческим музеем.
Время акции (6+): 18:00 — 23:00. Стоимость билетов — от 240 до 400 рублей, дети до семи лет — бесплатно.
Ночь музеев в детском центре связана с Пермью. Сотрудники музейного центра предлагают посмотреть на город с разных сторон. В программе (6+) представлены следующие активности:
Время Ночи музеев: с 16:00 до 21:00. Цена билетов от 250 до 250 рублей, дети до трех лет могут пройти бесплатно.
В доме-музее Н. Г. Славянова под руководством профессионалов участники Ночи музеев узнают о разных видах сварки и даже научатся определять дефекты в сварных соединениях. Для гостей учреждения откроются площадки (0+):
Время акции: с 16:00 до 22:30. Цена билетов: от 200 до 400 рублей, дети до 14 лет — бесплатно.
В Ночь музеев в учреждении будут работать все экспозиции и выставки (0+). Гости музея примут участие в танцевальном мастер-классе «Танцплощадка „Май-45-го“» с ансамблем старинного танца Velada, разучат танцы 1930-1940-х годов — вальс, польку, краковяк, падеспань, таити трот, тустеп, венгерку. Можно прийти в нарядах довоенного и военного стилей. Но и это не все!
Послушайте экскурсию автора музейных экспозиций и заведующей Музеем-диорамой Ирины Пятаевой, узнайте о городах-заводах — медеплавильном и Пушечном, о Царь-пушке и Царе-молоте, о жизни в мотовилихинской волости на 32 рубля в месяц, а также о революционных событиях в Мотовилихе, появлении Музея-диорамы и другом. Кроме того, полюбуйтесь Пермью через бинокуляр с высоты горы Вышка.
Время мероприятий: 18:00 — 22:00. Стоимость билета: от 100 до 300 рублей.
Подпольная типография пермских революционеров была обнаружена в ночь на 10 июня 1906 года. Конный патруль остановил заблудившегося молодого человека с тюком газетной бумаги. В портсигаре нашли клочок бумаги с номером 142.
Найти этот дом непросто и в современной Перми, однако можно сделать это вместе с другими пермяками во время Ночи музеев. Для гостей дома-музея представлена программа «Подполка от и до» — прогулка по окрестностям с экспресс-экскурсией внутри дома.
Акция «Ночь музеев» является международной. Она призвана привлечь посетителей в учреждения культуры и заинтересовать их специально подготовленной программой мероприятий. В этот день музеи работают до позднего вечера или даже ночью. Они проводят мастер-классы, лекции, экскурсии и другие события.