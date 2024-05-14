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На трассе Пермь — Екатеринбург после села Лобаново 13 мая произошло жесткое ДТП

Два человека пострадали. На трассе Пермь — Екатеринбург 13 мая произошло жесткое ДТП

14 мая 2024, 02:46
Фото: 1MI

На трассе Пермь — Екатеринбург после села Лобаново 13 мая произошло жесткое ДТП

В настоящий момент по факту автоаварии проводится проверка.
Сюжет
Дтп

Вчера, 13 мая около 10:30, на 22 км трассы Пермь-Екатеринбург после села Лобаново произошло жесткое ДТП. Автомобиль ВАЗ под управлением 72-летнего мужчины врезался в Газель дорожной службы. Об этом сообщило сетевое издание «Вести Пермь» со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю.

В ходе автоаварии пострадали пассажир и водитель легковой машины. Водителя госпитализировали. По факту инцидента проводится проверка.

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#Дтп#Пермь#Гу мвд#Газель#Ваз#Пострадавшие
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