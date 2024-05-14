Два человека пострадали. На трассе Пермь — Екатеринбург 13 мая произошло жесткое ДТП

Вчера, 13 мая около 10:30, на 22 км трассы Пермь-Екатеринбург после села Лобаново произошло жесткое ДТП. Автомобиль ВАЗ под управлением 72-летнего мужчины врезался в Газель дорожной службы. Об этом сообщило сетевое издание «Вести Пермь» со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю.